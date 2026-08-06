IPA Francesco Guccini

Se ne va a 86 anni Francesco Guccini, nella sua Pavana, il Maestro; il 5 agosto, le sue condizioni di salute, precarie negli ultimi anni, si sono aggravate, e nella mattina del 6, circondato dai suoi cari, è morto. La famiglia ha scelto di vivere questo momento in silenzio, e le esequie si svolgeranno in forma privata. Ma i fan del Maestro avranno la possibilità di salutarlo e ricordarlo a settembre, quando “verrà organizzata una cerimonia commemorativa”, ha fatto sapere la famiglia.

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