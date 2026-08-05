Giornalista e content editor. Dalla carta al web e ai social racconta di lifestyle, cultura e spettacolo.

IPA Georgina Rodriguez

Troppo grassa, troppo magra, troppo vecchia, sciatta, rifatta, provocante o dimessa. Per le donne sul web non c’è scampo. Il corpo femminile continua a essere un campo di battaglia, oggetto di critiche spietate. L’ultima a finire nel mirino degli hater è Georgina Rodriguez, accusata di essere “troppo grassa” dopo la diffusione di alcune foto in bikini. La Wags, però, non ci sta: a chi la insulta risponde ricordando che a determinare il valore di una persona non è il suo corpo.

Georgina Rodriguez, il corpo cambia quando si è mamme

“In questi giorni ho visto tutti i tutti di commenti ad alcune mie foto in barca. C’è chi commenta il mio corpo, chi mi difende” ha scritto in un lungo sfogo su Instagram Georgina Rodriguez. Gli attacchi al proprio aspetto fanno sempre male, ma per chi di lavoro è un’influencer hanno un significato ancor più profondo. “Mi preoccupa che mi adesso mi chiamino grassa, – confessa Georgina – perché vivo della mia immagine”.

Quella della wags imprenditrice è una sincera confessione in cui è facile riconoscersi. “Sono madre di 6 figli meravigliosi, 3 sono delle bambine che un giorno diventeranno grandi donne. – scrive – E se c’è una cosa che desidero insegnare loro – assieme a Cris, di cui sono profondamente orgogliosa per i valori che trasmette come padre e come uomo – è che il valore di una persona non dipenderà mai dal fisico né dall’opinione di sconosciuti”.

“Il mio corpo cambierà, come cambia a tutte le donne. E spero che continui a farlo per molti anni, perché significa che starò ancora vivendo” è il messaggio dell’influencer. Si tratta di parole che, nel loro piccolo, rappresentano “una piccola dose di psicologia positiva che cerco di donare ogni giorno e che mi aiuta a orientarmi in questo mondo”.

La risposta al bodyshaming

Le critiche web sono arrivate a seguito della pubblicazione di alcune foto che ritraggono Georgina al mare con la propria famiglia. È una storia che si ripete, con una vittima sempre diversa. Sembra che nessuna sia in grado di soddisfare ciò che si richiede al corpo di una donna. “Qual è lo standard? – si chiede Rodriguez – Chi decide qual è il corpo ‘giusto’? Davvero continuiamo a pensare che la felicità ha una taglia?”.

La Wags si allena e si prende cura di sé, ma solo per star bene con sé stessa e mantenersi in salute. “Amo le mie curve. – aggiunge – Amo la libertà di vivere nel corpo che scelgo. Nel corpo che mi sostiene, che mi ha permesso di abbracciare, creare una vita, cadere e tornare ad alzarmi. Un corpo che merita rispetto, amore e gratitudine in tutte le sue versioni”.

E il discorso può apparire appannato da un velo di ipocrisia se a pronunciarlo è qualcuno che, appunto, con il proprio aspetto ci lavora e non disdegna di correggere dal chirurgo presunti difetti. Tuttavia, le parole di Georgina sono giuste, a prescindere da chi le pronuncia. E non ci si ricorda mai abbastanza che no, non è il nostro corpo a determinare il nostro valore e che chiunque ha il diritto di indossare un bikini e godersi l’azzurro del mare, qualsiasi sia la sua taglia.

Ronald la rassicura: “Sei perfetta”

La forza di affrontare le critiche, Georgina la trova anche in Cristiano Ronaldo, di cui si accinge a diventare moglie dopo lunghi anni insieme. La futura sposa confida che, di fronte alle sue paure, il campione ha risposto: “Tu non vivi di immagine. Vivi di ciò che sei”. E quel che è, ai suoi occhi, è “una donna perfetta. Bella, con un corpo fantastico, una madre, una persona buona, di successo e che vive la vita con amore”.

Il coraggio di fregarsene dei mormorii di sottofondo va trovato dentro di sé, ma a volte, conclude la Wags, “tutto ciò di cui abbiamo bisogno è qualcuno che ci ricordi ciò che importa davvero”. Per lei quel qualcuno è Ronaldo, per noi oggi è Georgina.