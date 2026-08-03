Ronaldo e Georgina Rodriguez sono pronti alle nozze: l'hotel super lusso come location e la luna di miele sull'isola

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo

L’anello da 5 milioni e l’hotel di lusso blindato: il matrimonio di Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez promette di essere un evento faraonico che farà molto discutere. I dettagli emersi sulle nozze (segretissime) parlano di nozze da favola, romantiche, ma soprattutto all’insegno dell’esclusività e del lusso estremo, come nello stile della coppia.

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez si sposano: la location blindata

Partiamo da alcuni dati che sembrano certi. Quando si sposeranno Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez? Secondo quanto rivelato dal The Sun, il matrimonio dovrebbe svolgersi nel week end del 9 agosto.

Sarà con molta probabilità a Madeira, nell’arcipelago del Portogallo terra natia del calciatore. La cerimonia sarà religiosa e verrà celebrata nella cornice della cattedrale di Funchal. Una messa riservata a pochissimi invitati e molto intima, nel tardo pomeriggio.

Il ricevimento invece avverrà nell’esclusivo Savoy Palace, un hotel a cinque stelle extra lusso dove una notte in una camera vista oceano o in una suite più arrivare a costare anche 800 euro a notte. La struttura è situata a pochi passi dal centro e vanta interni realizzati dall’architetto Nini Andrade Silva, con arredi tropicali, dettagli di lusso e basalto.

Possiede una piscina panoramica sul tetto, immersa nel verde, e una spa ispirata alla foresta con percorsi idroterapici ed esclusivi trattamenti relax. All’interno dell’hotel sono presenti oltre sette ristoranti e bar con cucina locale e internazionale.

La coppia avrebbe deciso di riservare ben due piani interi della struttura dove si potranno muovere liberamente gli ospiti. Ronaldo e Georgina avrebbero affittato e blindato anche varie aree bar per tutto il week end, garantendosi la massima privacy.

Le nozze di lusso di Ronaldo e Georgina Rodriguez

Jet privati, regali da milioni di euro e vacanze da sogno: Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo hanno fatto della vita lussuosa il loro marchio di fabbrica, proprio per questo in tanti sono convinti che il matrimonio non sarà da meno. La proposta di nozze era arrivata quasi un anno fa ed era stata annunciata da Georgina con un post in cui mostrava l’anello di fidanzamento dal valore di oltre 5 milioni di euro.

I due sono legati dal 2016 e negli anni hanno costruito una splendida famiglia, composta da ben cinque figli.

Secondo le stime diffuse da Bloomberg, CR7 avrebbe accumulato nella sua carriera come calciatore e imprenditore la bellezza di 1,4 miliardi di dollari. Una cifra record, ottenuta grazie a ingaggi, investimenti nel settore alberghiero e immobiliare, ma anche sponsorizzazioni per brand internazionali.

Un immenso impero economico che il calciatore da tempo condivide con Georgina Rodriguez. Proprio in occasione del matrimonio la coppia avrebbe deciso di fare un nuovo investimento acquistando l’isola di Nujuma. Un paradiso privato con un resort esclusivo, raggiungibile solo in idrovolante o in barca. La proprietà avrebbe un valore complessivo di ben 8 milioni di euro e sulla sua superficie avrebbe varie ville per la coppia e i figli.

La prima per tutta la famiglia, la seconda dedicata solo alle fughe a due. Potrebbe essere proprio in questo luogo, lontano da paparazzi e occhi indiscreti, che Georgina e Ronaldo potrebbero scegliere di trascorrere la luna di miele dopo le nozze.