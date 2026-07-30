Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez, matrimonio rimandato. Perché non si sposano più il 1º agosto

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez, sfuma il matrimonio annunciato sui social: il presunto invito era falso e le nozze dovranno ancora aspettare

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IPA Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo

No, Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez non si sposeranno il prossimo sabato primo agosto. Le indiscrezioni sono corse veloci sui social nelle ultime ore. I media portoghesi hanno parlato di un presunto invito di nozze per il weekend in arrivo ma in realtà il matrimonio tra il calciatore e l’influencer è stato rimandato.

Nessun matrimonio nel weekend per Cristiano Ronaldo e Georgina

Nelle ultime ore il web è stato travolto dai rumors secondo cui Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez avrebbero pronunciato il fatidico “sì” sabato primo agosto nella suggestiva Quinta da Regaleira, a Sintra, in Portogallo.

A far nascere il caso era stato il programma televisivo portoghese V+ Fama, che aveva mostrato quello che veniva presentato come l’invito ufficiale alle nozze. Secondo il documento, la cerimonia sarebbe dovuta iniziare alle 17 e gli invitati avrebbero dovuto rispettare un insolito dress code total black.

A spegnere l’entusiasmo dei fan è stata però ¡HOLA!, che ha verificato direttamente la notizia, escludendo categoricamente che il matrimonio si celebrerà nel fine settimana.

Anche alcuni elementi pratici sembrano confermare la smentita: la storica tenuta di Quinta da Regaleira risulta infatti regolarmente aperta ai visitatori e ospiterà un evento musicale già programmato. Delle circostanze poco compatibili con un matrimonio privato di tale portata. I responsabili della struttura, dal canto loro, hanno preferito non commentare le voci.

Una fonte a Semana ha precisato che una data ufficiale non è stata ancora scelta: pare che la coppia non abbia alcuna fretta di compiere questo passo. Il matrimonio ci sarà (prima o poi) ma con estrema calma.

Ad avere la priorità sono gli impegni professionali: l’attaccante portoghese è reduce dalle fatiche dei Mondiali 2026, dove non ha brillato come avrebbe voluto. La Coppa del Mondo resta l’unico trofeo che manca nella straordinaria carriera di CR7.

La relazione tra Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez dura ormai da quasi un decennio. Pur avendo annunciato il fidanzamento quasi un anno fa, i due hanno sempre mantenuto il massimo riserbo sui preparativi delle nozze.

Georgina, in alcune interviste, ha lasciato intendere di immaginare una celebrazione intima, lontana dall’idea di un evento spettacolare.

Vacanze in famiglia e il futuro tra Arabia Saudita e calcio

In attesa di fissare una data per il matrimonio, Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez stanno trascorrendo l’estate all’insegna della tranquillità. Tra giornate al mare, partite di golf, allenamenti, pranzi con amici e momenti dedicati ai figli, la coppia sembra aver scelto di mettere da parte, almeno per ora, i preparativi delle nozze.

Il ritorno agli allenamenti con l’Al Nassr è ormai imminente e gli impegni sportivi rendono difficile immaginare un matrimonio nell’immediato. Per questo motivo l’ipotesi più probabile resta quella di una cerimonia organizzata nei prossimi mesi, quando gli impegni professionali lo permetteranno.

Nel frattempo il futuro della coppia continua a essere sempre più legato all’Arabia Saudita. Pare che Ronaldo e Georgina abbiano investito in due esclusive ville all’interno del complesso Nujuma, sul Mar Rosso, confermando la volontà di rafforzare il loro legame con il Paese che oggi rappresenta il centro della loro quotidianità.