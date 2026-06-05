Anticipazioni Campioni del mondo – Italia loves Unesco, gli ospiti della serata evento

Content e lifestyle editor, copywriter e traduttrice, innamorata delle storie: le legge, le scrive, le cerca. Parla di diversità, inclusione e di ciò che amano le nuove generazioni.

IPA Milly Carlucci presenta "Campioni del mondo – Italia loves Unesco"

Dall’opera alla cucina, passando per la canzone napoletana e alcune delle voci più amate della musica internazionale. Questa sera, venerdì 5 giugno, l’Arena di Verona si trasforma nel palcoscenico di Campioni del mondo – Italia loves Unesco, lo show-evento condotto da Milly Carlucci che celebra il patrimonio culturale italiano.

Un viaggio attraverso le tradizioni, l’arte e lo spettacolo che rende omaggio a un primato tutto italiano: con 61 siti riconosciuti dall’Unesco, l’Italia è il Paese che ne custodisce il maggior numero al mondo. Una grande festa che riunisce artisti, istituzioni e ospiti internazionali per raccontare le eccellenze che rendono unico il nostro Paese. Ecco chi vedremo sul palco.

“Campioni del mondo – Italia loves Unesco”, le anticipazioni

Alla guida della serata c’è Milly Carlucci, che accompagna il pubblico in un viaggio attraverso alcune delle eccellenze che hanno contribuito a costruire l’identità culturale italiana. Campioni del mondo – Italia loves Unesco mette infatti al centro due simboli riconosciuti e apprezzati in tutto il mondo: l’opera e la cucina.

Per una notte, l’Arena di Verona cambia volto e si trasforma in un grande palcoscenico diffuso. All’interno dell’anfiteatro prendono vita alcune delle pagine più celebri del repertorio lirico, interpretate da artisti di fama internazionale insieme all’Orchestra e al Coro dell’Arena di Verona.

Tra scenografie, costumi e centinaia di performer coinvolti, lo spettacolo punta a celebrare una tradizione che continua a rappresentare l’Italia nel mondo.

Fuori dall’Arena, anche Piazza Bra entra nel racconto. Qui la protagonista è la cucina italiana, omaggiata con una grande cena popolare sotto le stelle che coinvolge mille persone. A raccontarne i momenti più significativi è Paolo Belli, mentre il cibo diventa il filo conduttore di una festa che unisce spettacolo, tradizione e convivialità.

Gli ospiti di “Campioni del mondo – Italia loves Unesco”

Tra i protagonisti più attesi della serata ci sono grandi nomi della musica italiana e internazionale. Sul palco salgono artisti del calibro di Plácido Domingo e Vittorio Grigolo, due delle voci più celebri della lirica contemporanea.

Spazio anche alla musica rock con la partecipazione straordinaria di Patti Smith, che propone una speciale versione sinfonica di Because the Night, la celebre hit scritta insieme a Bruce Springsteen e diventata uno dei brani più iconici della sua carriera.

Uno dei momenti dello show è ovviamente dedicato alla canzone napoletana. Massimo Ranieri, Gigi D’Alessio, Serena Rossi e Sal Da Vinci accompagnano il pubblico in un racconto che attraversa storia, tradizione e cultura partenopea. I quattro artisti diventano inoltre gli ambasciatori del lancio della candidatura della canzone napoletana classica a Patrimonio Immateriale dell’Umanità Unesco.

La serata accoglie inoltre circa cento delegati Unesco provenienti da tutto il mondo, riuniti a Verona per celebrare alcune delle espressioni culturali che hanno contribuito a rendere l’Italia celebre a livello internazionale.

Quando e dove vedere “Campioni del mondo – Italia loves Unesco”

L’appuntamento con Campioni del mondo – Italia loves Unesco è per questa sera, venerdì 5 giugno, a partire dalle 21.30 su Rai 1. Per chi non può seguire la serata evento in tv, il programma è disponibile anche in streaming sulla piattaforma RaiPlay.