Gerry Scotti positivo al Covid, l’annuncio su Instagram

Vip positivi al Covid-19, i messaggi di fan e colleghi

Gerry Scotti è risultato positivo al Covid. Ad annunciarlo è stato proprio il conduttore che ha postato un messaggio semplice e diretto su Instagram. “Volevo essere io a dirvelo – ha scritto Gerry -: ho contratto il COVID-19. Sono a casa, sotto controllo medico. Grazie a tutti per l’affetto e l’interessamento”. Fra i primi a commentare la foto del presentatore Rudy Zerbi, suo collega a Tu Sì Que Vales e amico che ha pubblicato un cuore rosso e delle emoji per fargli coraggio.

Gerry non ha aggiunto altri dettagli alla notizia dopo aver condiviso il messaggio con i fan. Padrone di casa a Chi vuol essere milionario? e Tu Sì Que Vales, in questi mesi difficili in cui l’Italia è stata piegata dalla pandemia, Scotti non ha mai smesso di far sorridere e intrattenere gli italiani. Poche settimane fa il conduttore era stato ospite di Verissimo dove, commosso, aveva confessato a Silvia Toffanin di aver scoperto che diventerà nonno poco dopo il lockdown. In quell’occasione Gerry aveva rivelato che la moglie di suoi figlio Edoardo era incinta di una bambina.

“Mio figlio Edoardo, durante il lockdown, ha fatto con sua moglie quello che probabilmente hanno fatto molti italiani: ha cercato e voluto un figlio – aveva detto -. Ci siamo trovati ai giardini a Milano e lui mi è venuto incontro con uno strano pacchettino che conteneva un ciuccio. Sono molto felice per loro. Ho solo un cruccio però. Io, figlio unico, ho fatto un figlio unico. Ora mi aspetto dei nipotini multipli. Ne vorrei altri due, però deve essere d’accordo anche la moglie di Edoardo”. Dopo l’addio alla moglie Patrizia Grosso, da cui ha avuto Edoardo, il volto Mediaset è legato dal 2011 a Gabriella Perino.

Il nome di Gerry Scotti si aggiunge alla lunga lista dei vip contagiati dal Coronavirus. Solo qualche giorno fa ad annunciare la positività al Covid-19 erano state Nina Zilli e Marica Pellegrinelli, ex moglie di Eros Ramazzotti che aveva pubblicato un video nelle Stories Instagram. Positive anche Nunzia De Girolamo e Mara Maionchi, quest’ultima è stata ricoverata in ospedale, come annunciato dal suo staff. “La Mara ricoverata – ha scritto il team della produttrice sui social – […] grazie per gli splendidi messaggi, la Mara è serena e in ottime mani!”.