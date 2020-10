Verissimo, Gerry Scotti emozionato da Silvia Toffanin: “Sarò nonno”

editato in: da

Gerry Scotti si racconta nel salotto di Silvia Toffanin e svela che diventerà presto nonno. Il figlio Edoardo Scotti infatti aspetta il primo figlio dalla moglie. Una gioia immensa per il presentatore che nello studio di Verissimo è apparso molto emozionato e felice. “Per voi resterò sempre lo zio Gerry, ma tra poco in famiglia sarò nonno – ha annunciato – […] Sarà una femminuccia”, rivela “nonno” Gerry. Una notizia tanto desiderata, arrivata in modo del tutto inaspettato. Galeotto è stato il lockdown, ha dichiarato Gerry Scotti: “Come per molti italiani”.

Il padrone di casa di Caduta Libera, Tu sì que vales e Chi vuol essere milionario? ha confessato alla Toffanin di essere molto emozionato per l’arrivo della nipotina. Il figlio Edoardo e la moglie avrebbero deciso di avere un figlio durante il lockdown, annunciando la gravidanza a Gerry Scotti in un modo molto particolare. “Mio figlio Edoardo, durante il lockdown, ha fatto con sua moglie quello che probabilmente hanno fatto molti italiani: ha cercato e voluto un figlio – ha spiegato -. Ci siamo trovati ai giardini a Milano e lui mi è venuto incontro con uno strano pacchettino che conteneva un ciuccio. Sono molto felice per loro. Ho solo un cruccio però. Io, figlio unico, ho fatto un figlio unico. Ora mi aspetto dei nipotini multipli. Ne vorrei altri due, però deve essere d’accordo anche la moglie di Edoardo”.

Gerry non ha svelato come si chiamerà la piccola di casa: “Faranno loro”, ha chiarito riguardo il nome, che verrà scelto dai genitori. Il presentatore non ha nascosto a Silvia Toffanin la sua enorme felicità all’idea di diventare nonno: “Mi rimbambirò anch’io come ho visto rimbambirsi i miei amici quando hanno vissuto questa esperienza”.

Classe 1992, Edoardo Scotti è frutto dell’amore fra Gerry e l’ex moglie Patrizia Grosso. Ha studiato e vissuto per diversi anni negli Stati Uniti, seguendo alcuni corsi di regia. In seguito è tornato in Italia, lavorando dietro le quinte e affiancando il padre nel programma Lo Show dei Record. Riservato e lontano dai riflettori, ha un ottimo rapporto con il padre che oggi è legato a Gabriella Perino, sua compagna dal 2011.