Al Bano, tensioni con la figlia Cristel Carrisi. Arriva il gesto del consuocero

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

Getty Images Al Bano con la figlia Cristel

Per Al Bano non è un periodo semplice. Le recenti tensioni familiari, riaccese dalle dichiarazioni dell’ex moglie Romina Power, hanno riportato al centro dell’attenzione una ferita che da oltre trent’anni segna profondamente la storia della famiglia: la scomparsa di Ylenia Carrisi.

Le diverse posizioni assunte nel tempo dai due ex coniugi sulla vicenda hanno alimentato un nuovo scontro mediatico. Un botta e risposta che ha inevitabilmente coinvolto anche le figlie Cristel e Romina Junior, entrambe intervenute pubblicamente dopo le ultime polemiche.

In questo clima delicato, il cantante di Cellino San Marco sembra però aver trovato una parentesi di serenità lontano dai riflettori. A offrirgliela è stato il consuocero Andronico, il padre di Davor Luksic, marito di Cristel, che lo ha ospitato a Maiorca per alcuni giorni di relax.

Al Bano si rilassa con la famiglia Luksic

Le tensioni familiari si sono riaccese dopo l’intervista rilasciata da Romina Power a Belve e la successiva replica di Al Bano durante una puntata di Domenica In. A prendere posizione è stata anche Cristel Carrisi, che si è schierata apertamente dalla parte della madre, definendo il padre “un narcisista”.

Parole dure, alle quali si sono aggiunte quelle della sorella Romina Junior, intervenuta a Verissimo con dichiarazioni altrettanto critiche nei confronti dell’artista pugliese.

Al Bano, almeno pubblicamente, ha scelto di non replicare. L’83enne ha preferito mantenere il silenzio, evitando di alimentare ulteriormente una vicenda già particolarmente dolorosa sul piano personale. Un atteggiamento che ha confermato la volontà di non trasformare lo scontro familiare in una guerra mediatica.

In attesa che il clima si rassereni, il cantante ha quindi accettato l’invito del consuocero, il padre di Davor Luksic, imprenditore cileno-croato sposato con Cristel dal 2016.

Come raccontato da Roberto Alessi sul settimanale Gente, Al Bano ha trascorso alcuni giorni alle Baleari a bordo dell’imbarcazione di famiglia. Una consuetudine che si ripete ormai da anni e che prescinde anche dalla presenza della figlia e il marito.

“Per la verità ogni anno il mio consuocero mi invita anche se non ci sono i ragazzi e mi fa molto piacere, siamo stati bene insieme”, ha spiegato Al Bano.

Una breve vacanza all’insegna della tranquillità, vissuta lontano dalle polemiche e dalle tensioni che nelle ultime settimane hanno nuovamente investito la famiglia Carrisi. Un rifugio temporaneo nel quale Al Bano ha cercato di ritrovare equilibrio e serenità, mentre restano aperte le ferite di una vicenda familiare che continua a far discutere.

Prima della Baleari, Al Bano si è concesso anche un weekend a Lourdes in occasione del suo compleanno. “Per la prima volta sono andato a Lourdes per chiedere una grazia. Quando certi nodi sembrano impossibili da sciogliere, bisogna guardare in alto e chiedere aiuto. Sono andato davanti a Maria e le ho chiesto pace per me e per tutti”.

Con lui la compagna Loredana Lecciso e i figli più piccoli Jasmine Carrisi e Albano Junior detto Bido.

Chi è Davor Luksic, il genero di Al Bano e Romina

Davor Luksic è un imprenditore cileno-croato appartenente ad una delle famiglie più ricche dell’America Latina, con un patrimonio stimato in circa 17 miliardi di euro.

Attivo nel settore dell’hotellerie di lusso, gestisce hotel, resort e strutture esclusive tra Europa e Sud America ed è considerato uno degli imprenditori più influenti della Croazia. Nonostante la ricchezza e il prestigio internazionale, ha sempre mantenuto un profilo molto riservato, lontano dai riflettori e dal mondo del gossip.

Con Cristel Carrisi vive tra Croazia e Italia. La coppia si è conosciuta a New York e si è sposata con una sontuosa cerimonia a Lecce, alla presenza di circa 500 invitati. Dal loro matrimonio sono nati tre figli: Kay Tyrone, Cassia Ylenia e Ryo Inés.

Nel corso degli anni Cristel ha più volte sottolineato il sostegno ricevuto dal marito, che non le ha mai imposto di rinunciare alle proprie ambizioni professionali, contribuendo a costruire una vita familiare serena e lontana dall’esposizione mediatica.