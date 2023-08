Come pulire le borse di paglia: il trucco per non rovinarle

Fonte: iStock Come pulire una borsa di paglia

La paglia e il vimini sono materiali naturali molto impiegati per gli accessori estivi, come le borse: sono eleganti e molto versatili, perfette sia per una serata al ristorante che per trascorrere le vacanze al mare. Sono però anche molto delicate, soprattutto nella loro manutenzione. Bisognerebbe dedicare periodicamente un po’ di tempo alla loro pulizia, in modo che non si rovinino e siano sempre belle come appena acquistate. Vediamo allora qualche trucchetto per pulire una borsa di paglia.

Borse di paglia, il top per l’estate

La borsa di paglia – o di vimini – è un must have per l’estate: impossibile non averne almeno una nell’armadio, da tirare fuori quando finalmente la bella stagione fa capolino. La si può utilizzare per fare shopping con le amiche, per una sera elegante o per andare al mare… praticamente in qualsiasi occasione! Si tratta solitamente di un accessorio stagionale (è davvero difficile vedere qualcuno usarla in inverno), quindi trascorre molti mesi dell’anno all’interno dell’armadio, ben protetta da polvere e sporco. Questo non significa che non sia importante prendersene cura: andrebbe pulita sia in primavera, quando è tempo di iniziare ad indossarla, che in autunno, prima di riporla nuovamente. Oltre che, se necessario, quando si sporca. Ecco come fare.

Come spolverare la borsa di paglia

La prima cosa da fare è togliere la polvere: la borsa di paglia ha una struttura irregolare, con tante fessure in cui lo sporco si annida molto facilmente. Che l’abbiate appena tirata fuori dall’armadio o che siate pronte per metterla via alla fine dell’estate, è davvero importante spolverare bene la vostra borsa. Come fare per non rovinarla? Un semplice panno morbido non è sufficiente, perché non arriverà mai a pulire negli interstizi. Procuratevi dunque una spazzola per abiti, scegliendone una dalle setole morbide, in grado di togliere la polvere da ogni angolo. Passatela accuratamente su tutta la superficie della borsa, facendo attenzione attorno alle pieghe e lungo la cerniera.

Come pulire la fodera interna

Una volta spolverata bene la borsa, passate alla fodera interna (quasi tutti i modelli ce l’hanno). Pur essendo protetta dagli agenti atmosferici, è forse la parte che si sporca di più: un rossetto che si apre accidentalmente, una penna senza tappo, briciole ovunque e tanto, tanto altro possono ridurre la fodera in condizioni davvero spiacevoli. Se è possibile rimuoverla, allora è davvero facilissimo pulirla. Vi basterà riempire una bacinella d’acqua calda, sciogliere al suo interno qualche scaglia di sapone di Marsiglia e mettere a bagno il tessuto, strofinandolo delicatamente con una spugnetta morbida. Se ci sono macchie ostinate, potete provare ad eliminarle con un po’ di sgrassatore. Infine sciacquate bene e lasciate asciugare all’aria aperta, in un punto riparato dal sole.

Nel caso in cui la fodera non fosse rimovibile, dovrete fare un po’ più di fatica. Se possibile, rivoltatela verso l’esterno in modo da rendervi il compito più facile. Iniziate togliendo polvere e briciole, aiutandovi con una spazzola dalle setole morbide. Quindi, usando una spugnetta non abrasiva, lavate la fodera con acqua calda e sapone di Marsiglia, insistendo soprattutto sulle macchie. Anche in questo caso, potete provare con dello sgrassatore per togliere quelle più ostinate. Infine, risciacquate bene con un panno morbido e appendete la borsa a testa in giù, in modo che l’acqua in eccesso scoli via facilmente. Lasciate asciugare così all’aria aperta, lontano dai raggi diretti del sole.

Come pulire la borsa di paglia

Ora non resta che pulire l’esterno della vostra borsa di paglia, un compito delicato ma abbastanza facile. Prendete una bacinella piena d’acqua tiepida e aggiungete un po’ di sapone di Marsiglia, quindi bagnate un panno morbido e passatelo su tutta la superficie della borsa. Se ci sono macchie particolarmente ostinate, preparate una ciotola con acqua calda, un cucchiaio di sale da cucina e il succo di mezzo limone. Mescolate bene per amalgamare gli ingredienti, poi intingete un angolo del vostro panno morbido e strofinatelo sull’area da trattare. Qualora non fosse sufficiente per rimuovere l’alone, potete provare anche con una goccia di detersivo per i piatti.

Quando la vostra borsa di paglia sarà ben pulita, risciacquatela accuratamente con un panno morbido imbevuto in acqua fredda, facendo attenzione ad eliminare ogni traccia di sapone. A questo punto non vi resta che appenderla all’aria aperta, lasciandola asciugare in un luogo ben ventilato e riparato dai raggi del sole. Una volta asciutta, ecco un trucchetto per ravvivare la paglia e farla tornare come nuova, eliminando le piccole tracce di usura che inevitabilmente compaiono con il passare del tempo. Prendete una ciotola con un mix di acqua fredda e aceto di vino bianco, intingetevi un pennellino (quelli per il make up del viso vanno benissimo) e passatelo su tutta la superficie della borsa.

Consigli per conservare la borsa di paglia

Alla fine dell’estate, la borsa di paglia finisce nuovamente nell’armadio, assieme al resto del cambio stagione. Se volete proteggerla, in modo da non trovarla rovinata il prossimo anno, ci sono alcuni piccoli consigli da seguire. Innanzitutto, procuratevi un sacchetto di cotone o la semplice federa di un cuscino dove riporre la borsa: in questo modo, sarà al riparo dalla polvere e dallo sporco, oltre che dai simpatici insettini che ogni tanto affliggono gli armadi, come le tarme e i pesciolini d’argento. La paglia, infine, è molto sensibile all’umidità e può facilmente formare macchie di muffa, se lasciata a lungo al chiuso – soprattutto se il cambio stagione lo tenete in cantina o in mansarda.

Come evitare questo problema? Il sacchetto di cotone è già un ottimo rimedio, ma ricordate di arieggiare periodicamente l’armadio lasciando le sue ante aperte per una giornata intera, almeno una volta al mese. Inoltre, se la stanza in cui è posizionato è particolarmente umida, mettete un paio di ciotole di sale grosso al suo interno, nel ripiano in cui avete sistemato la vostra borsa. Il sale è un deumidificatore naturale davvero portentoso, che proteggerà il contenuto del vostro armadio dalla muffa. Ricordate di cambiarlo una volta al mese, per rinnovare la sua efficacia. Potrete dire addio all’umidità in eccesso e salvare i vostri abiti da sgradevoli macchie.