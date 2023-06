Melissa Satta struccata su Instagram: il “prima e dopo” sorprende i fan

Fonte: IPA Melissa Satta, a “Cannes 2023” il look è maschile e matchy – matchy con Matteo

Non c’è pace per Melissa Satta. Da mesi la soubrette sarda è finita nel mirino di haters e malelingue per via della sua storia d’amore con Matteo Berrettini. Alcuni problemi di salute hanno compromesso le ultime performance sportive del tennista. Molti hanno dato la colpa all’ex Velina di Striscia la notizia, accusandola di “portare sfiga”. Ora però i più criticoni hanno avuto da ridire sull’aspetto fisico della 37enne, che si è presentata sui social network senza trucco.

Melissa Satta su Instagram senza trucco: il video

Melissa Satta ha condiviso su Instagram un video in cui dimostra alle sue follower come realizzare un trucco al naturale. All’inizio del filmato è dunque apparsa completamente struccata, senza neppure un filo di make up. Una novità per la conduttrice di Goal Deejay, che è solita mostrarsi al top della sua forma dato il suo lavoro sui social network e in televisione. Se molti l’hanno elogiata per il coraggio e la semplicità, altri non hanno perso occasione per sparare a zero sull’ex moglie di Kevin-Prince Boateng.

“Quindi sei umana. Acqua e sapone hai la pelle come le comuni mortali”, ha subito segnalato qualcuno. “Senza trucco mi sono un attimo spaventato, devo essere onesto”, ha scritto con cattiveria un altro utente. “Certo che senza trucco hanno tutte un’altra faccia”, ha fatto notare invece un follower. C’è chi ha ironizzato: “Ti prego non ti struccare mai più”. Chi invece ha ribadito: “Sei falsa! Al naturale sei mostruosa come tutte noi”.

Tra le tante critiche non è mancato chi ha preso le difese di Melissa Satta: “È normale che tutti i commenti cattivi provengono da donne? È questa la solidarietà femminile? Fate ridere”. Una fan ha fatto notare: “Meno male che dalla pandemia dovevamo uscire tutti migliori”. E sono arrivati pure dei complimenti: “Grazie Melissa di aver fatto vedere la tua pelle acqua e sapone. È importante per noi che abbiamo problemi di pelle e imperfezioni e che ci fossilizziamo sulle criticità come fossero problemi”.

Al momento Melissa Satta ha preferito non rispondere agli ennesimi insulti ricevuti. La fidanzata di Matteo Berrettini preferisce lasciar correre, come già accaduto tante volte in passato. Ha fatto uno strappo alla regola solo di recente, proprio per difendere il suo legame col tennista: è intervenuta a Le Iene per ricordare a tutti quanto sia ingiusto e inappropriato accusare una donna di “portare sfiga” solo perché il suo compagno sta attraversando un momento difficile in campo.

Melissa Satta e Berrettini sempre più innamorati

La storia d’amore tra Melissa Satta e Matteo Berrettini procede a gonfie vele. I due si sono conosciuti lo scorso dicembre grazie ad alcuni amici in comune e non si sono più lasciati. Lei ha già conosciuto i genitori del tennista mentre lui ha incontrato Maddox, il figlio che la Satta ha avuto nove anni fa da Boateng. Un amore solido e importante, che arriva dopo diverse delusioni d’amore per Melissa. L’ultima quella con Mattia Rivetti, al quale è stata legata per ben due anni: a un passo dalla convivenza l’imprenditore ha preferito troncare.