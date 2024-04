Nuovo progetto per Barbara D'Urso, che ha annunciato il suo ritorno via social: il pubblico l'attende con ansia

Fonte: IPA Barbara D'Urso

Barbara D’Urso sta per tornare, dopo tanta amarezza accumulata e mesi di indiscrezioni. La conduttrice è pronta a rimettersi in gioco, dopo tanti anni lontana da Mediaset. Il suo annuncio social è diventato rapidamente virale, e come poteva essere altrimenti.

Il ritorno di Barbara D’Urso

L’addio a Mediaset ha rappresentato un durissimo colpo per Barbara D’Urso, che si è presa la propria rivincita a distanza. Gli ascolti del nuovo Pomeriggio Cinque non convincono e la strategia di rinascita della rete voluta da Pier Silvio Berlusconi ha generato grandi dubbi.

Non è da escludere che possano aprirsi le porte del mercato televisivo, per così dire, magari con qualche esodo dalla Rai dopo quelli di Fabio Fazio e Amadeus. Intanto la conduttrice ha dalla sua il pieno appoggio del pubblico, che ha adorato la sua intervista sfogo a Domenica In dall’amica Mara Venier.

Dopo essere stata all’estero per migliorare il proprio inglese e, al tempo stesso, dominare la narrativa post addio a Mediaset, si è goduta la propria famiglia e, in generale, i suoi affetti più cari. Ora è però tempo di tornare in uno studio televisivo.

Lo ha annunciato attraverso il suo account su X, ovvero Twitter, pubblicando una locandina che la ritrae sorseggiare un “caffettuccio”. Al fianco la scritta “Coming soon”. Non può di certo trattarsi di un’altra intervista. Sarebbe un passo falso in termini di comunicazione. Un annuncio del genere richiede un progetto clamoroso.

Dove andrà Barbara D’Urso

È stato registrato un certo distacco da parte delle reti generaliste. Dopo l’addio a Mediaset, forzato, in molti avevano ipotizzato un approdo in Rai. Oggi avrebbe di certo senso, considerando la voglia di allontanarsi da certe pressioni, di cui si parla fortemente, e la necessità di attrarre pubblico di vario genere e di differenti fasce d’età. L’attuale dirigenza, però, non pare interessata al suo tipo di format.

Quella di Cairo non è mai stata, di fatto, un’opzione, a differenza di Discovery. Qualcosa si era mosso in tal senso, almeno sul fronte delle comunicazioni pubbliche. Tutto si è però raffreddato col tempo. Il tentativo con la Rai c’è stato. Non si sa quanto sia stato approfondito ma quella dichiarazione d’amore durante l’intervista con Mara Venier la dice lunga: “Che emozione tornare in Rai. Il mio cuore è qui”. L’Ad Roberto Sergio ha però gettato immediatamente acqua sul fuoco del gossip: “Nessuna trattativa. Non la conosco”.

E allora questo “Coming soon” a cosa si riferisce? Pare che i rapporti siano cambiati con Discovery. Dopo il raffreddamento, infatti, si sarebbe aperto uno scenario in questa ampia campagna di reclutamento. Con Amadeus e la D’Urso, il Nove avrebbe dalla sua due mattatori in grado di attirare un pubblico di massa di considerevole portata.

Hanno ridestato la speranza dei suoi fan le parole dell’amministratore delegato di Warner Bros. Discovery, Alessandro Araimo. Intervistato dal Corriere della Sera, ha parlato anche di due escluse eccellenti dal progetto di Pier Silvio Berlusconi: Barbara D’Urso e Belen Rodriguez.

“Sul mercato c’è grande movimento e noi non abbiamo finito i nostri piani di sviluppo. Laura Carafoli, la nostra responsabile editoriale, tutti i giorni lavora a ulteriori progetti per il Nove e per gli altri canali del gruppo. Non c’è un no a priori a nessun progetto, ma deve avere un senso sia editoriale sia economico”.

Il Nove non sarebbe però l’unica prospettiva papabile. All’orizzonte ci sarebbe anche la possibilità di un nuovo programma su Real Time. Nel corso degli ultimi anni alcuni progetti hanno riscosso un enorme successo. Ciò grazie anche ai video reaction sui social, che hanno fatto da tramite tra palinsesto televisivo e pubblico di YouTube e Twitch. In questo scenario Barbara D’Urso potrebbe trovare il proprio spazio, approdando anche nel mondo streaming con Discovery Plus.