Carlo ha il cancro, condizioni di salute. Lo scudiero di Camilla lo ingelosire

Re Carlo sembra davvero sulla via della guarigione tanto che i medici gli hanno finalmente concesso di riprendere il lavoro a tempo pieno, malgrado il cancro. Ma c’è una cosa che deve ancora sistemare e non riguarda la sua salute fisica. Si tratta dello scudiero di Camilla, il Maggiore Ollie Plunkett, che è diventato l’uomo più chiacchierato della Gran Bretagna.

Carlo e Camilla nella cattedrale di St. Paul una settimana dopo Harry

Non si vuole certo insinuare che Camilla abbia una qualche relazione extra coniugale con Ollie Plunkett, ha fatto troppo e troppo ha sofferto per essere arrivata dov’è e certo non comprometterebbe mai il suo status con un semplice scudiero. Sta di fatto però che il Maggiore è un uomo molto apprezzato per la sua avvenenza, tanto che sono spuntati dei veri e propri fan club. E Carlo, si vocifera a Palazzo, pare sia profondamente geloso.

Ovviamente in pubblico non si percepisce alcuna tensione tra Carlo e Camilla. L’augusta coppia, dopo aver svelato il primo ritratto da Re di Carlo, ha partecipato insieme il 15 maggio alla cerimonia di dedicazione per l’Ordine dell’Impero Britannico nella cattedrale di St. Paul. È la prima volta che ci mettevano piede da quando Harry ha tenuto un discorso una settimana fa in occasione del decimo anniversario degli Invictus Games.

Il Re, per quanto fosse stato invitato dal figlio, non vi ha preso parte, perché troppo impegnato con il Garden Party. Questa la motivazione ufficiale. In ogni caso, per l’Ordine dell’Impero Britannico è arrivato con Camilla indossando un mantello rosso e le onorificenze del caso, mentre un valletto gli sollevava lo strascico salendo le scale. Insomma, è evidente che Carlo abbia risposto bene alle cure contro il cancro.

Ollie Plunkett, lo scudiero che fa ingelosire Carlo

Ollie Plunkett non si è visto ma il Maggiore partecipa spesso ad eventi formali in quanto scudiero della Regina. La prima volta che si è fatto notare è stato proprio durante l’incoronazione a maggio del 2023, ma ricopre il ruolo dal novembre 2022, poco dopo che Camilla è diventata alla morte di Elisabetta II.

Il suo aspetto avvenente non è passato inosservato e spesso è stato colto a parale fitto fitto con la Sovrana, motivo che fa scatenare la gelosia di Carlo, cui si deve aggiungere il fatto che il Re non ami essere messo in ombra. Dettaglio che rinfacciava spesso alla sua prima moglie, Diana. Figuriamoci se può sopportare una cosa del genere da uno scudiero.

Ma Ollie Plunkett è un uomo davvero attraente e non solo per il suo aspetto esteriore. Di lui si raccontano cose meravigliose, che è una persona coraggiosa e che non si sottrae mai alle avventure. Ed è anche molto generoso. Quando aveva appena 18 anni affrontò un viaggio dall’Argentina alla Alaska, solo sulla sua moto per raccogliere fondi da destinare in beneficenza. Il denaro raccolto fu devoluto al Queen Elizabeth Hospital, di Birmingham.

Poi ha intrapreso la carriera militare, fino a diventare lo scudiero del Principe Filippo e infine sta ricoprendo lo stesso incarico per Camilla, anche se Carlo forse se ne sbarazzerebbe volentieri, ma non è facile data la levatura della persona.