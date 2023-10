Frasi sulle streghe, perfette per celebrare Halloween

Fonte: iStock Aforismi e citazioni sulle streghe perfette per celebrare Halloween

Le streghe sono da sempre considerate dei soggetti femminili capaci di fare incantesimi, ammaliare e soggiogare chi gli è intorno. Il verbo stregare ha infatti due valenze, significa “sottoporre a un influsso malefico con magie, incantesimi o altre pratiche di stregoneria” oppure in senso figurato “attrarre irresistibilmente, affascinare”. Attualmente, nell’immaginario, le streghe non sono per forza esseri cattivi, ma possono anche usare le loro capacità per fare del bene o per fare cose buffe. In passato, invece, le streghe erano cosiderate delle donne che praticavano la magia nera dotate di eccezionali poteri che usavano ai danni di qualcuno. I soggetti femminili che venivano considerato streghe erano processati, torturati e generalmente bruciati vivi al rogo. Nella credenza popolare si radunavano di notte in determinati luoghi per compiere i loro riti. In Italia ci sono paesi che ricordano ancora oggi le antiche storie che riguardavano queste figure organizzando attualmente La notte delle streghe, evento nel quale alcune persone si vestono da strega e vengono raccontate episodi della tradizione folkloristica. Essendo legate al mondo della notte, dei sortilegi e dell’occulto, questi personaggi entrano di diritto anche tra i principali protagonisti della notte di Halloween che si celebra il 31 ottobre. Spesso accomunate a dei gatti neri e capaci di volare su delle scope, le streghe vagano di notte per compiere i loro misfatti. Nella letteratura queste donne malvagie sono spesso presentate come antagoniste dell’eroe. Proprio il mondo culturale, dai libri alle serie Tv ha rivalutato la figura della strega eliminando gli elementi negativi. Per esempio nella saga di Harry Potter, sono semplici donne dotate di poteri magici senza alcuna malvagità. Per chi sta cercando qualche frase su questi misteriosi e inquietanti personaggi, con DiLei, trovate una selezione di frasi e aforismi sulle streghe adatte a qualsiasi contesto, per capire e approfindire la complessità di queste oscure figure.

Frasi e aforismi sulle streghe

Le streghe sono spesso presenti nella favole e nei racconti della tradizione antica, mentre nella storia sono spesso state donne libere e indipendenti perseguitate per la propria apertura mentale. Un po’ di frasi e aforismi sulle streghe.

Le streghe hanno smesso di esistere quando noi abbiamo smesso di bruciarle. (Voltaire)

Adorabile strega, ami tu i dannati? Dimmi, conosci l’irremissibile? Conosci il Rimorso dai dardi avvelenati cui il nostro cuore serve da bersaglio? Adorabile strega, ami tu i dannati? (Charles Baudelaire)

Sì faccio parte di una strana famiglia. Dormiamo di giorno e voliamo di notte, come aquiloni neri portati dal vento. (Ray Bradbury, La strega di aprile)

Nelle fiabe le streghe portano sempre ridicoli cappelli neri e neri mantelli, e volano a cavallo delle scope. Ma questa non è una fiaba: è delle STREGHE VERE che parleremo. Ci sono alcune cose importanti che dovete sapere, sul loro conto; perciò aprite bene le orecchie e cercate di non dimenticare quel che vi dirò. Le vere streghe sembrano donne qualunque, vivono in case qualunque, indossano abiti qualunque e fanno mestieri qualunque. Per questo è così difficile scoprirle. (Roald Dahl)

La Strega è sempre donna, ècompletamente calva. Indossa sempre una parrucca. A causa della parrucca è intenta a grattarsi sempre la testa. Ha le pupille degli occhi di colore variabile. Ha la saliva blu come l’inchiostro. Ha mani come artigli. Indossa sempre guanti. Non ha le dita dei piedi. Indossa scarpette con il tacco a punta. (Roald Dahl)

Una strega che si annoia potrebbe fare qualsiasi cosa. (Terry Pratchett)

Mai riporre la vostra speranza in un principe. Se avete bisogno di un miracolo, riponete speranza in una strega. (Catherynne M. Valente)

Se vuoi volare ti tirano giù e se comincia la caccia alle streghe la strega sei tu. (Edoardo Bennato)

Se c’è una caccia alle streghe, vado prima di tutto a sentire le ragioni delle streghe. (Indro Montanelli)

Il mondo lo hanno sempre cambiato i folli, i sognatori, i romantici, gli eretici e le streghe. Non le greggi. (Fabrizio Caramagna)

Le streghe non sono mai esistite, tranne che nella mente delle persone. Tutto quello che c’era nei tempi antichi era alcune donne e uomini che hanno creduto nelle cure a base di erbe e nel folklore e nella voglia di volare. Streghe? Siamo tutti streghe in un modo o nell’altro. Siamo tutti streghe sotto la pelle. (Ian Rankin)

Un proverbio popolare dice di non credere alle streghe “che però esistono davvero”. Certo che esistono. Siamo noi, che abbiamo scelto come vocazione e come scopo l’apprendimento della saggezza cosmica, dei riti e sortilegi che ci permettono di allontanare le vibrazioni negative e di attrarre quelle benefiche, attraverso le quali possiamo fare del bene anche agli altri. (Montse Osuna, Le Magie della Strega moderna)

La strega incarna i desideri, i timori e le altre tendenze della nostra psiche che sono incompatibili con il nostro io. (Carl Gustav Jung)

Frasi sulle streghe dalle serie Tv e dai libri

Il mondo della letteratura, ma anche quello del cinema e della Tv ha dedicato numerosi progetti alle figure delle donne dai particolari poteri magici. Qualche citazione e aforisma sulle streghe tratti dalle Serie Tv e dai libri.

“Io sono un… mezzo sangue” raccontava Seamus. “Papà è un Babbano. Mamma non gli ha detto di essere una strega fino a dopo sposati. E’ stato un bel colpo per lui!”. (Harry Potter)

Nel Medioevo, i non-maghi (comunemente noti come Babbani) nutrivano un particolare timore per la magia, ma non erano molto abili nel riconoscerla. Nelle rare occasioni in cui catturavano una vera strega o un vero mago, i roghi non avevano comunque alcun effetto. La strega o il mago eseguivano un semplice Incantesimo Freddafiamma e poi fingevano di urlare di dolore mentre in realtà provavano una piacevole sensazione di solletico. Guendalina la Guercia era così contenta di farsi bruciare che si lasciò catturare non meno di quarantasette volte sotto vari travestimenti. Posta via gufo. (Harry Potter)

Le streghe fanno il male. Nient’altro al di fuori di quello. Conoscono e praticano segreti occulti che danno il potere di agire sulla realtà e sulle persone. Ma solo in senso maligno. Il loro scopo è ottenere vantaggi materiali e personali ma possono raggiungerli esclusivamente con il male degli altri. Con la malattia, con la sofferenza, il dolore e non di rado con la morte di coloro che prendono di mira per una qualsiasi ragione. (Professor Milius – Rudolf Schündler, in Suspiria)

Ichabod Crane: Credo che ci sia un po’ di strega in te, Katrina. Katrina Van Tassel: Perché dite questo? Ichabod Crane: …Perché tu mi hai stregato. (Dal film Il mistero di Sleepy Hollow)

Come hai potuto andartene e morire e lasciarmi qui tutta sola… Ti prego ritorna, ritorna Prue. (Dalla serie Tv Streghe)

Il matrimonio è già una cosa abbastanza difficile, ma… il matrimonio con un angelo… sarebbe sempre fuori, a volte anche tutta la notte, e spesso sparirebbe per intere settimane! (Dalla serie Tv Streghe)

Nessuno in questo posto timorato di Dio volle accoglierci, perché mia madre era sospettata di stregoneria. Ma lei istruì le sue figlie ad arte, mentre vivevamo da reiette nei boschi ad Ovest. Morì, nel giro di un anno. Mia sorella ed io rimanemmo nel nostro rifugio, senza vedere un’anima… finché un giorno, cercando legna per il fuoco, incrociammo il mercenario dell’Assia. Vidi la sua morte… in quel momento, offrì la mia anima a Satana, se avesse fatto risorgere il Cavaliere dalla tomba per vendicarmi. (Dal film Il mistero di Sleepy Hollow)

Tutti proviamo le stesse emozioni, solo che non ce le comunichiamo in modo sincero così leggiamo tra le righe e rendiamo tutto più complicato. (Dalla serie Tv Streghe)

Sono appena venuta a sapere che sono una strega, che anche le mie sorelle sono streghe, e che abbiamo dei poteri capaci di scatenare contro di noi le forze del male. Forze che, d’ora in poi, cercheranno di eliminarci. Quindi ti prego di credermi se ti dico che la camomilla non basta per calmare il mio mal di testa! (Dalla serie Tv Streghe)

Frasi sulle streghe per Halloween

Tra il 31 ottobre i il 1 novembre, riprendono vita e circolano nella notte alcuni misteriosi e oscuri personaggi. Tra questi, non possono mancare le strambe creature con cappello che volano sui manici delle scope. Una serie di frasi e citazioni sulle streghe per Halloween.

Ora è nella notte il momento delle streghe, quando i cimiteri sbadigliano e l’inferno stesso alita il contagio su questo mondo. (William Shakespeare)

Entrano le tre streghe. “Fra la pioggia, fra i lampi, fra il tuono, Quando ancor ci rivedremo noi tre?” (William Shakespeare, Macbeth)

Per la stregoneria moderna la notte tra il 31ottobre e il 1 novembre spalanca ancora le frontiere tra la realtà e la magia, tra i vivi e i morti,, tra il bene e il male. Durante questa notte occorre evocare le vibrazioni che ci proteggono dalle energie negative, per allontanarle da noi e poterle dominare durante i dodici mesi successivi. (Montse Osuna, Le Magie della Strega moderna)

C’è un’apertura tra i due mondi: il mondo degli stregoni e quello degli uomini viventi. C’è un luogo dove i due mondi si incontrano: l’apertura è lì. Si apre e si chiude come una porta al vento… (Carlo Castellaneta)

Non è necessario essere una stanza o una casa per essere stregata. Il cervello ha corridoi che vanno oltre gli spazi materiali. (Emily Dickinson)

Se la guardi e provi desiderio, per ciò stesso essa è una strega. (Umberto Eco)

Tremate, tremate, le streghe son tornate! (Slogan femminista)

Strega. 1. Donna brutta e repellente in lega con il Diavolo a scopi malvagi. 2. Donna bella e attraente, che in malvagità distanzia il Diavolo di una buona lega. (Ambrose Bierce)

Da quando le streghe non rischiano più niente, sono diventate innocue. (Elias Canetti)

Le streghe sono tutte donne. Non voglio parlar male delle donne. In genere sono adorabili. Ma tutte le streghe sono donne: è un fatto. (Roald Dahl)

Frasi sulla magia

La magia è un’arte che incanta, può essere usata in maniera positiva o negativa ed è un ponte tra gli esseri umani e quelli divini. Una selezione di frasi e aforismi sulla magia.

Streghe e magia svelano qualcosa di noi: l’aspirazione dell’uomo a voler cambiare il proprio destino, il desiderio di raggiungere una felicità facile e impossibile. (Dario Argento)

Gli uomini che credevano nelle arti magiche crearono le streghe con l’attribuire questo ruolo ad altri, talvolta persino a se stessi. In questo modo essi fabbricarono letteralmente le streghe, la cui esistenza come oggetti sociali dimostrò poi la realtà della stregoneria. (Thomas Szasz)

La magia è un ponte che ti permette di passare dal mondo visibile in quello invisibile. E imparare le lezioni di entrambi i mondi. (Paulo Coelho)

Scegli una persona che ti guardi come se fosse una magia. (Frida Kahlo)

Con la sua aria molto naturale il sovrannaturale ci circonda. (Jules Supervielle)

Il mondo è pieno di cose magiche, pazientemente in attesa che i nostri sensi si acuiscano. (William Butler Yeats)

Si ha pensiero magico quando insistiamo a voler vedere un collegamento anche quando è dimostrato che non esiste. (Henrik Fexeus)

Usare le parole per descrivere la magia è come usare un cacciavite per tagliare il roast-beef. (Tom Robbins)

I vostri avi la chiamavano magia e voi la chiamate scienza. Io provengo da un luogo dove sono la medesima cosa. (Dal film Thor)

La magia esiste. Chi può dubitarne quando ci sono gli arcobaleni e i fiori di campo, la musica nel vento e il silenzio delle stelle? Chiunque abbia amato è stato toccato dalla magia. (Nora Roberts)

La magia tiene sempre la porta aperta. Davvero, sempre. Trovarla dipende solo da noi. (Banana Yoshimoto)

Frasi sulle streghe per bambini

I più piccoli hanno spesso paura degli esseri vestiti di nero che nelle favole sono gli antagonisti delle amate principesse e delle fate. Non sempre, però, queste oscure creature hanno un’accezione negativa. Qualche aforisma e citazione sulle streghe per i bambini.