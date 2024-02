Streghe fu una delle serie più popolari, seguite e chiacchierate degli Anni ‘2000. Raccontava la storia di tre sorelle dai magici poteri, interpretate da Shannen Doherty, Alyssa Milano e Holly Marie Combs… per lo meno inizialmente, perché aspri litigi mai risolti sul set portarono all’allontanamento di Doherty. Più di vent’anni dopo, le attrici svelano la verità su quel che accadde.

Alyssa Milano, cosa successe davvero a Streghe

Alyssa Milano si è presa il suo tempo, ha riflettuto a lungo prima di parlare ma, finalmente, ha svelato la verità su quel che accadde a Streghe e, in particolare, sugli screzi nati sul set con la collega Shannen Doherty. Lo ha fatto, ha dichiarato in conferenza a Orlando, negli Stati Uniti, con gran tristezza: “Sono principalmente triste per i fan. Sono triste per il fatto che uno show che ha significato così tanto per così tante persone sia stato rovinato da una tossicità che resiste ancora, quasi 25 anni dopo, e continua ad accadere”.

L’attrice, tornando sull’argomento con un post pubblicato sul proprio profilo Instagram, ha poi risposto alle accuse che la vedono come la principale causa del licenziamento di Doherty dalla serie. “C’era un mediatore professionista – ha spiegato Milano – e un produttore/baby-sitter mandato sul set per monitorare la situazione. Il mediatore raccomandò, dopo aver raccolto testimonianze dal cast e dalla squadra, di attuare dei cambiamenti per far procedere lo show”.

La decisione finale, sottolinea l’attrice, è spettata allo studio di produzione e al creatore della serie, Aaron Spelling: “Il network prese la decisione per proteggere quel successo internazionale che era Streghe. Io non avevo il potere di far licenziare nessuno. Dopo che Shannen andò via, abbiamo girato altre 5 stagioni di successo e ne sarò per sempre grata”.

Shannen Doherty: “Fu Milano a farmi licenziare”

La risposta di Milano arriva mesi dopo le dichiarazioni di Shannen Doherty, attualmente in cura per il cancro, e l’ex costar Holly Marie Combs nel podcast Let’s be clear, tenuto proprio da Doherty. Intervistata dalla collega, Combs ha raccontato che il produttore Jonathan Levin le rivelò che a un certo punto “era in una posizione in cui o era l’una o era l’altra. Ha detto che Alyssa aveva minacciato di fare causa alla produzione per un ambiente di lavoro ostile, documentando con un mediatore aziendale tutte le volte in cui si sentiva a disagio sul set e per quale motivo”.

Doherty ha risposto affermando che, fosse stato per lei, non avrebbe mai lasciato uno show così famoso e così ben pagato come Streghe e che se all’epoca disse di esser stata lei a scegliere di abbandonare il set fu solo perché secondo i suoi agenti la sua carriera non avrebbe retto a un ulteriore licenziamento (l’attrice già in precedenza era stata mandata via da Beverly’s Hills 90210, anche in quel caso a causa di scontri con colleghi e operatori).

Sapremo mai la verità su Streghe?

Le versioni sono contrapposte. Il non così docile carattere di Shannen Doherty è ben noto, ma quale sia stato davvero il motivo per cui l’interprete della sorella maggiore Prue fu infine sostituita non è chiaro e, probabilmente, non lo sarà mai. Ormai un quarto di secolo è trascorso dalla fine di Streghe e, insomma, se nessuno dei produttori o di coloro che all’epoca avevano davvero potere decisionale ha deciso di parlare della questione, probabilmente non lo farà in futuro – e perché dovrebbe poi. Certi misteri, come la magia, perdono di fascino quando il trucco viene svelato.