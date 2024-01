Shannen Doherty non si è mai arresa all’idea di perdere la sua personale battaglia contro il cancro. Ormai dal seno si è diffuso alle ossa, come lei stessa aveva raccontato lo scorso novembre, e le speranze sono andate via via scemando. Nessun trattamento sembrava avere alcuna efficacia ma in modo del tutto inaspettato, dopo aver raccontato di aver già progettato nei minimi dettagli il suo funerale, ha raccontato che la speranza, in fondo, non è ancora svanita del tutto: l’ultima cura sembra stia funzionando e ha già mostrato dei risultati importanti.

Shannen Doherty, la nuova cura contro il cancro sta funzionando

Ha parlato di “miracolo” durante il podcast Let’s Be Informative… with Dr. Mirhadi, nel quale è stata ospite del suo oncologo radioterapista, l’attrice che abbiamo amato nelle serie cult Beverly Hills 90210 e Streghe ha dato ai suoi fan un aggiornamento inaspettato, in merito alla sua battaglia contro il cancro al seno al quarto stadio.

Shannen Doherty ha raccontato di aver cominciato già da qualche mese un nuovo trattamento, del quale non ha rivelato i dettagli ma che ha deciso di proseguire nonostante i primi cicli di assunzione del farmaco non avessero sortito alcun effetto. “Dopo quattro trattamenti, non abbiamo visto davvero alcuna differenza e tutti volevano che cambiassi, e io ho pensato, ‘Continueremo con questo e vedremo – ha detto nel podcast -. Dopo il sesto o il settimo trattamento, abbiamo visto davvero la rottura della barriera emato-encefalica. Lo definisco un miracolo? Sì. Per me, questo è un miracolo in questo momento, il fatto che ho lanciato il dado e ho detto: ‘Continuiamo’”.

L’oncologo che la segue ormai da anni è stato il primo ad appoggiarla in questo nuovo percorso e, di fatto, i risultati hanno acceso un barlume di speranza, parola che sembrava ormai accantonata del tutto.”Il fatto che stia effettivamente abbattendo la barriera emato-encefalica è in realtà un miracolo di quel farmaco, un miracolo forse di Dio che interviene e dice: ‘Le darò una pausa’. A volte cerchi i miracoli nei posti sbagliati, e sono proprio davanti ai tuoi occhi“, ha affermato con una certa emozione.

Shannen Doherty, la lotta al tumore e i piani per il funerale

Parlare della malattia è triste, ti lacera dentro e ti costringe inevitabilmente a ripensare a tutti i momenti più duri e difficili. Per Shannen Doherty, però, questo è sempre stato un male necessario, un boccone amaro da ingerire ben volentieri pur di raggiungere un obiettivo per lei essenziale: sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della prevenzione, oltre che sulle possibilità di cura attualmente disponibili e purtroppo non sempre accessibili.

L’attrice non si è persa d’animo e forse, a suo dire, anche questo potrebbe aver influito in qualche modo sulla risposta del suo corpo contro quel “nemico” invisibile ma presente. Avere un atteggiamento positivo e non lasciarsi abbattere, far sì che la speranza continui a campeggiare anche solo per qualche istante non sono armi definitive, ma comunque dei validi alleati.

“Ogni giorno è un dono e ci sono così tante novità in cantiere che penso che la speranza sia sempre lì”. Penso che sia così importante. Ascolta, posso morire oggi, posso morire tra 20 anni, non lo so. Posso morire camminando fuori casa e un albero che mi cade addosso o un autobus che mi colpisce, qualunque cosa. Oppure posso morire di cancro. Ma tutto quello che posso fare è vivere ogni giorno nel modo più positivo possibile, con la speranza che posso, abbracciarla e pensare: ‘Wow, oggi mi sveglierò di nuovo, cosa posso fare?'”, ha detto nel podcast.

E di cose da fare ne avrebbe ancora tante, come aveva raccontato in una precedente intervista. La stessa in cui aveva spiazzato tutti spiegando di aver progettato nei minimi dettagli il suo funerale, un ultimo addio che vorrebbe fosse una “festa dell’amore” per gli amici più cari, quelli veri. Un ultimo addio alla fine del quale essere cremata, per poi spargere le ceneri in un posto a Malibu che era il preferito del suo papà.