Carlo Conti positivo al Covid racconta su Instagram come sta

Vip positivi al Covid-19, i messaggi di fan e colleghi

Carlo Conti è positivo al Covid e con un post su Instagram ha voluto aggiornare i fan sulle sue condizioni di salute e scrive: “Ora ho tutti i sintomi”.

Subito dopo aver annunciato di essere stato contagiato, il presentatore aveva voluto rassicurare il pubblico affermando che di essere asintomatico, tanto che era riuscito a condurre da casa la puntata di Tale e Quale Show andata in onda lo scorso 30 ottobre. La situazione è andata peggiorando però, come scrive lo stesso Carlo Conti su Instagram.

Il conduttore ha infatti condiviso sul suo profilo un tenerissimo biglietto di suo figlio Matteo che dice: “Ti amo babbo!”. A commento scrive Conti: “Ora i sintomi ci cono tutti (e anche troppi!!) questo Covid è una brutta bestia . Ma tra tutte le medicine questo bigliettino è la più potente”.

Pronta la reazione dei follower e dei colleghi. Mara Venier in prima linea: “Forza Carlo!!!!❤️ti aspetto per il nostro Zecchino ❤️❤️❤️❤️”. Tra l’altro, proprio Conti a Domenica In aveva avuto l’onore di intervistare Zia Mara in occasione dei suoi 70 anni.

Si uniscono alla Venier gli auguri di Jo Squillo: “i Toscanacci come te il COVID se lo mangiano a colazione, sei una grande roccia, ti vogliamo tutti bene”. E Caterina Balivo: “🍀🍀🍀Carlo 🍀🍀🍀”. Antonella Clerici, Giovanni Ciacci, Monica Leofreddi fanno sentire il loro sostegno a Conti.

Mentre Nunzia De Girolamo, che è appena uscita dall’incubo risultando finalmente negativa al test, scrive: “Purtroppo è una brutta bestia. Hai ragione! Io dopo 15 gg sono fuori dal tunnel. Riguardati ed in bocca al lupo”. Invece Rosita Celentano scrive: “Carlitoooo lo so che sarai più pimpante di prima! 😚🌹😉 Baci a tutta la bella famiglia”.

Per il momento non ci sono comunicazioni ufficiali sulla presenza o meno di Carlo Conti all’appuntamento di Tale e Quale Show il prossimo venerdì.