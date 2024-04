Fiorello a Viva Rai2!, anticipa il finale con Amadeus e Jovanotti. Malika Ayane seduce

Fiorello inizia la settimana a Viva Rai2! anticipando nella puntata di oggi 15 aprile il gran finale dello show quando ci saranno Amadeus e Jovanotti. Mentre super ospite del lunedì è Malika Ayane che strega il pubblico con performance sensazionali, compreso il duetto col padrone di casa.

È lunedì: a Viva Rai2! la settimana dunque inizia sempre con il buonumore. Fiorello, accompagnato da Biggio, Casciari e tutta la banda, ha suonato la sveglia tra musica e la consueta rassegna delle notizie del giorno.

Fiorello, quando finisce Viva Rai2!

Anche quest’oggi tiene banco il tema Amadeus e Fiorello ha degli annunci importanti da fare: il conduttore infatti sarà “ospite da noi all’ultima puntata, quella del 10 maggio“. Ma non finisce qui: “Per quella puntata aspettiamo anche Jovanotti e molto probabilmente ci faranno utilizzare lo stadio Olimpico, sarà una puntata pazzesca. E ci sono anche i tennisti in zona, chissà…”.

Fiorello critica, Amadeus mister 100 milioni

A proposito di tennis: si parla ancora di Sinner, penalizzato da un clamoroso errore arbitrale nel corso della semifinale del torneo di Monte Carlo contro Tsitsipas. “Lui però la prende con fair play e dice ‘L’arbitro sbaglia succede’ – dice Fiorello -. Non tutti però sono d’accordo con questa visione. Fognini ad esempio una volta disse ‘l’arbitro sbaglia, succede’ e nel frattempo bucava le gomme della macchina dell’arbitro”. Lo showman poi si diletta nell’imitazione del campione altoatesino: “Arrabbiato? No, pensa che sono così buono che quando tiro forte chiedo scusa alla pallina. Poi se l’avessi chiamata fuori mi dispiaceva per l’arbitro, lei ci sarebbe rimasta molto male”.

Tornando ad Amadeus e ai rumors sul suo passaggio al Nove, Fiorello critica un quotidiano che apre scrivendo ‘Amadeus, mister 100 milioni‘: “Ma povero Amadeus, ma si può? La gente ora pensa che lui guadagnerà 100 milioni, ma non è così. Non è correttissimo, anche perché poi nell’articolo interno si dice tutt’altro e si spiega che si parla degli investimenti in 4 anni per produrre tutti i programmi e le varie cose. Però qui sembra altro”.

E ancora: “Fosse vero, poi, Amadeus la prima cosa che farebbe con 100 milioni è comprare la città di Sanremo, compresa di Arma di Taggia, per fare i suoi Festival”. Per un mister 100 milioni c’è anche la sua controparte: “Fabrizio Biggio, mister 100 euro!”, l’ironia dello showman.

Fonte: Ufficio stampa - Viva Rai2!

Malika Ayane seduce a Viva Rai2!

Super ospite musicale della puntata di oggi 15 aprile a Viva Rai2! è Malika Ayane che manda in delirio il pubblico di Fiorello. Malika canta “un pezzo che spacca”, Sottosopra, accompagnata da una coreografia psichedelica favolosa.

I commenti sul profilo Instagram di Viva Rai2! sono all’insegna dell’entusiasmo. “🤍 Mega top ‘Sottosopra’ by Malika Ayane e messa in scena by nostro genio Luca 🤍”; “Lei è stupenda.malika sempre “.

Poi lei e Fiorello si esibiscono nel duetto dei Tofu con una versione inedita di Fotoromanza di Gianna Nannini e tutti vanno in visibilio. “Che spettacolo meraviglioso ❤️❤️❤️…grandiiiiii tuttiiiiiii”; “Ma quanto siete Strepitosiiiii ❤️ 👏”. Tanti ringraziamenti a Fiorello e una richiesta per Jovanotti, che come anticipato ci sarà per il grande finale. “grazie Rosario, grazie di tutto a te e a tutta la tribù… che balla 😉🍀

Sono venuti in tantissimi, quest’anno è mancato solo Lorenzo Cherubini, ma lo stiamo tutti aspettando.. dai facci la sorpresa, solo tu puoi!

Ti voglio beneeeeeeee….💕🍀💕”.