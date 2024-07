Temptation Island 2024, Vittoria esce con il tentatore Simone: l’addio al fidanzato Alex

Tempo di bilanci a Temptation Island 2024: come è finita per le coppie nel programma

Tempo di bilanci e di confronti a Temptation Island 2024. Per le coppie ancora nel programma è arrivato il momento di prendere delle decisioni sotto l’occhio vigile del conduttore Filippo Bisciglia. Sono quattro le coppie rimaste fino all’ultima puntata all’interno del villaggio: Alex e Vittoria (la finale ha preso il via proprio con il falò di confronto anticipato richiesto da Alex nella puntata precedente), Raul e Martina, Jenny e Tony, Siria e Matteo. Ecco come è finita tra di loro.

Vittoria e Alex: il falò finale

Sono passati 21 giorni dall’ingresso delle coppie nei rispettivi villaggi in Sardegna. I due gruppi, fidanzati e fidanzate, sono stati tentati da attraenti single. Ora è arrivato il momento della resa dei conti per le coppie ancora nel programma.

L’ultima puntata si è aperta con un attesissimo confronto: quello tra Vittoria e Alex. Una coppia che ha stupito i fan del programma. I due sono entrati nel programma per volontà della ragazza, che voleva mettere alla prova i sentimenti di Alex, accusato di lasciarla da parte e di non darle quello che si merita in un rapporto maturo. Alex da parte sua cercava risposte, convinto che alla sua età debba cercare una storia con un futuro.

Era stato proprio Alex a chiedere il falò di confronto anticipato alla fidanzata di fronte a Filippo Bisciglia. Ma nel momento del confronto è successo qualcosa che ha stupito i fan del programma. Vittoria, all’inizio del programma, si è mostrate remissiva, triste, e sembrava subire la situazione più del fidanzato. Vedendo però, attraverso i video forniti dalla regia, l’atteggiamento di Alex nei confronti della tentatrice Nicole, con la quale il rapporto si faceva di giorno in giorno più intimo, ha deciso di cambiare direzione e iniziare a vivere l’esperienza nell’isola delle tentazioni.

Vittoria esce con il tentatore Simone

La situazione per la coppia precipita quando Vittoria, avvicinatasi al tentatore Simone, con il quale l’intesa è chiara anche alle altre fidanzate, lo bacia, più volte, appassionatamente. Al falò la ragazza arriva convinta di lasciare Alex. Anche lui ha la stessa idea, ma quello che forse non si sarebbe mai aspettato era di vedere Vittoria così convinta e pronta a combattere. “Sono stata accusato di molte cose – commenta Alex – di non inclusione, di immaturità”. Ma non la guarda mentre le parla: “Non riesco stasera, perché sono imbarazzato per lei. Tutto quello che tu non volevi io facessi in questo percorso lo hai fatto tu dal primo all’ultimo punto”.

Ma lei ha risposto a tono: “Dovevi farmi vedere che potevo essere tranquilla, tu dal primo giorno hai parlato male di me. Mi hai sempre fatto sentire sbagliata, ma sei tu ad essere tossico”. La decisione spetta ad Alex, ma a chiuderla davvero è Vittoria: “D’ora in poi avrai tutto lo spazio che vuoi”. La ragazza esce dal programma con il tentatore Simone, promettendosi di fare una vacanza insieme.

