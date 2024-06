Anticipazioni Temptation Island: cosa aspettarsi dalla prima puntata

Al via la nuova attesissima edizione del viaggio nei sentimenti di "Temptation Island", che va in onda su Canale 5 in prima serata giovedì 27 giugno

Comincia un nuovo viaggio nei sentimenti: Temptation Island torna sugli schermi di Canale 5 in prima serata giovedì 27 giugno ed è pronto a regalare nuove emozioni. Come di consueto, al timone del docu-reality, Filippo Bisciglia, che ancora una volta racconterà le emozioni, le paure, i dubbi, le mancanze e ogni sfaccettatura del rapporto di coppia dei 14 protagonisti -non sposati e senza figli in comune – e del loro percorso nella scoperta del loro amore.

Anticipazioni Temptation Island, cosa accadrà nella prima puntata

È tutto pronto per la nuova edizione di Temptation Island, che debutterà su Canale 5 giovedì 27 giugno in prima serata. Una stagione che promette di essere già piena di colpi di scena, come aveva ammesso solo qualche giorno fa il conduttore Filippo Bisciglia ai microfoni di Tv Sorrisi & Canzoni: “Questa edizione è partita a bomba! Mentre nelle scorse stagioni passava qualche giorno prima che le coppie si sbloccassero, questa volta sono partite subito con le loro motivazioni”.

Sarà proprio lui a condurre il viaggio nei sentimenti delle 7 coppie che partecipano al docu-reality, che proveranno a capire se alla base del loro rapporto c’è un amore sincero o una passione destinata a svanire col tempo. “Quest’anno per la seconda volta avremo sette coppie e non sei”, ha annunciato il conduttore. “Una è arrivata leggermente dopo le altre, ma non posso svelarvi il motivo“.

Ci saranno Siria e Matteo, insieme da 7 anni, che dovranno capire se sono fatti ancora l’uno per l’altra; Jenny e Tony, costretti in una relazione oscurata dai sospetti di tradimenti, così come quella di Gaia e Luca; e ancora Christian e Ludovica, che parteciperanno per capire se lei prova ancora dei sentimenti per lui. Scopriremo poi la gelosia nella coppia di Martina e Raul; conosceremo Alex e Vittoria, che dovranno comprendere se c’è un futuro per la loro relazione; e infine Alessia e Lino, legati da anni ma senza fiducia nella loro storia.

Location del programma sarà ancora una volta all’Is Morus Relais (a Santa Margherita di Pula) magica cornice a sud della Sardegna. Come di consuetudine le sette coppie sbarcheranno sull’Isola dal caicco, per poi salutarsi e separarsi per 21 giorni. Da quel momento vivranno senza contatti con il mondo esterno in due villaggi differenti: quello delle fidanzate e quello dei fidanzati.

Ad accompagnarli in questo periodo di separazione 26 single, 13 donne e 13 uomini divisi nei rispettivi villaggi che cercano di stabilire con i partecipanti relazioni di amicizia che li porterà a conoscersi e a scoprire la natura dei loro veri sentimenti.

Momento clou della puntata sarà ovviamente il falò, dove Filippo si ritroverà con i protagonisti davanti al fuoco, munito di tablet contenenti le immagini inedite, per scoprire come i rispettivi amati stanno vivendo la lontananza, come affrontano il

distacco, se soffrono o se invece riescono o divertirsi e a lasciarsi trasportare in nuove avventure.

Ci saranno delle rivelazioni, però, che non possono aspettare l’appuntamento del falò, e che verranno anticipate nell’iconico Pinnettu, luogo dove, sempre attraverso video, fidanzati e fidanzate verranno immediatamente messi a conoscenza delle novità dei propri partner.

Dove vedere Temptation Island

La prima puntata di Temptation Island andrà in onda stasera 27 giugno su Canale 5 a partire dalle 21.30 circa, e si può vedere anche in diretta streaming su Mediaset Infinity.