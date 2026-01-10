La Ruota della Fortuna raddoppia, a dir poco. Non solo va in onda tutti i giorni, non soltanto ha tenuto compagnia agli italiani persino nei giorni di festa, adesso passa anche alla prima serata. Venerdì 9 gennaio torna un nuovo appuntamento con La Ruota dei Campioni , la gara speciale che riunisce i concorrenti più abili e di successo di questa stagione. Tra grandi ospiti, tanta musica e una gara ad alta tensione, Samira Lui e Gerry Scotti si sono come sempre resi protagonisti di simpaticissimi siparietti. Com’è andata la serata? Ecco i nostri voti .

Iscriviti e avrai accesso completo a tutti i nostri contenuti.

Su queste pagine, e non lo abbiamo mai negato, siamo grandi fan di Samira Lui. La stella emergente del piccolo schermo ci piace per un carattere allegro e alla mano, una bellezza innegabile e la capacità di tener testa anche ai più grandi. Questa sera è splendida nel lungo abito rosso con dettagli di cristalli, che non è mancato di attirare l’attenzione. “Stasera sei vestita come una diva di Hollywood pronta a ritirare l’Oscar” è stato il commento di Scotti. Il look è da gran sera, ma la verve di Samira si perde nel corso della puntata.

La solita parlantina della conduttrice manca nella più recente puntata de La Ruota dei Campioni. In certi momenti sembra quasi che Lui torni a fare la valletta, in posa silenziosa di fronte al tabellone, attiva solo nel girare le caselle (che ormai sono elettroniche e si girano da sé). Che sia solo una serata storta o che forse questo continuo andare in onda senza un attimo di pausa – mentre si prepara a più grandi progetti futuri – inizi a fiaccare la nostra beniamina? Noi, nel dubbio, non osiamo bocciarla.

Non la bocciamo anche perché ciò ci attirerebbe il biasimo di Gerry Scotti che, ancora una volta, ha ribadito la propria stima nella collega. Il suo augurio è dei più dolci e sinceri. Mentre sullo schermo compaiono i nomi delle presentatrici che hanno fatto la storia della televisione italiana, Scotti commenta: “Presto Samira lì ci sarà anche il suo nome. Anzi, lei è già una delle signore della televisione”. La risposta di Lui dimostra tutta la sua umiltà: “Facciamo signorina!”

Gerry Scotti fa il finto umile. Voto: 8

Gerry Scotti è tornato alla ribalta. Conduce La Ruota della Fortuna, La Ruota dei Campioni e anche Chi vuol essere milionario – tutti tra i programmi più seguiti di questa stagione televisiva ad alta competizione. È riuscito a spodestare il primato di Stefano De Martino ad Affari Tuoi, convincendo gli italiani a spostarsi su Mediaset tutte le sere (ma tutte davvero). Eppure, non sfoggia mai i propri successi, mantenendo sempre un profilo basso e i piedi ben piantati al suolo.

Stasera, però, si lascia andare a una piccola vanteria. Quando si parla di Telegatto, finge di non ricordare se e quanti ne abbia mai vinti. Fino a quando la verità viene a galla. “Ne ho vinti 14” ammette sornione, per poi tornare sui propri passi. Afferma che, ben più dei premi, ciò che gli importa è l’affetto del pubblico e che l’ultimo riconoscimento ricevuto non spetta a lui ma all’intero cast de La Ruota della Fortuna. Finto umile? Forse, ma ci piace comunque.

Il bel voto, però, non se lo merita per i successi del passato ma per la capacità ancora attuale di riuscire a mantenere alto il ritmo anche nelle serate più lunghe. Il format de La Ruota dei Campioni, a parer nostro, non è troppo accattivante. Lo show dura davvero troppo e, manche dopo manche, prosegue sempre uguale e senza troppi colpi di scena. Il bello del gioco arriva alla fine, troppo tardi per chi ha una giornata di lavoro alle spalle e una sveglia già puntata per il mattino seguente. Eppure, tra una battutina a Samira, una ai concorrenti e un’altra per il pubblico, Scotti non permette a nessuno di annoiarsi.

Andrea Pucci più che ridere fa piangere. Voto: 3

La Ruota dei Campioni si distingue dal giornaliero format dell’access time per la presenza di grandi ospiti. Stasera, tra gli invitati nello studio del quiz game che diventò grande con Mike Bongiorno, arriva anche il comico Emilio Pucci. Ad introdurlo, sul tabellone, una frase sui centri commerciali del sabato pomeriggio. E la triste battuta è servita al comico milanese.

Su cosa verte il suo sketch? Sulle mogli che costringono i mariti ad andare a far shopping nel weekend. Nell’anno 2026 siamo ancora costretti a sentire una così trita e ritrita e ritrita solfa… Ma c’è di peggio, e ce lo presenta lo stesso Pucci. Non contento del facile umorismo sul matrimonio, passa a quello sui cinesi, rei di essere gestori di gran parte delle piccole attività commerciali del Belpaese. La sua presenza ci ha offerto l’occasione per una pausa dallo schermo e la possibilità di conferire, anche questa sera, una sonora bocciatura.

I Ricchi e poveri un meme vivente. Voto: non quantificabile

Che cos’è il trash? È la caduta faccia a terra di Angelo Sotgiu mentre fa il suo trionfale ingresso a Domenica In. È Angela Brambati che continua a ripetere senza sosta “vi voglio bene” e che, per ribadire meglio il concetto, stritola Gerry Scotti in un abbraccio lunghissimo ed eccessivamente enfatico considerata l’occasione. Il trash è ciò che, ormai da un paio d’anni, i Ricchi e poveri non perdono occasione di offrirci ad ogni loro apparizione televisiva – persino sull’autorevole palco del Festival di Sanremo.

E per fortuna che ci sono loro. La performance dello storico duo rappresenta uno dei momenti più coinvolgenti di questa puntata de La Ruota dei Campioni. Cantano i loro successi più grandi, da Sarà perché ti amo a Mamma Maria fino al più recente Ma non tutta la vita, e l’intero studio si alza in piedi per ballare con loro. La Brambati che saltella su e giù per le scale è un’immagine che non dimenticheremo facilmente e a cui non ci è possibile dare un voto.

I Fortuna Five, sempre bravi. Voto: 10

Doverosa menzione spetta ai Fortuna Five, la band de La Ruota della Fortuna che, grazie al talento dei giovani musicisti che la compongono, offre la giusta colonna sonora a ogni momento della gara. Bravi, come sempre.

Resta sempre aggiornata: iscriviti al nostro canale WhatsApp!