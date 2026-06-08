La Ruota della Fortuna, Samira Lui scatenata: prima balla, poi fa una gaffe

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Samira Lui

Nella puntata dell’8 giugno de La Ruota della Fortuna, Samira Lui si scatena, sorprendendo Gerry Scotti, fra balletti con l’abito lungo da sera e piccole gaffe di fronte al tabellone. Mentre il campione cambia (a sorpresa) grazie ad una vittoria maxi.

La Ruota della Fortuna, Samira si scatena con l’abito lungo

La Ruota della Fortuna non si ferma e continua a dominare l’access prime di Canale 5 grazie a ritmo, grandi vittorie e divertimento. Protagonisti indiscussi Gerry Scotti e Samira Lui, una coppia ormai consolidata alla guida della storica trasmissione di Mike Bongiorno, tornata sul piccolo schermo proprio grazie a Gerry.

Come sempre la puntata si è aperta con l’ingresso in studio di Samira Lui che ha svelato il nuovo balletto della settimana. La showgirl si è esibita sulle scale del programma sulle note di Al mio paese, la nuova canzone di Alessandra Amoroso, Levante e Delia.

Per l’occasione Samira ha sfoggiato un abito lungo, con uno scollo decorato dal pizzo, perfetto per esaltare la sua silhouette. Il balletto ha conquistato tutti in cui agitava la gonna, scatenandosi e cantando. Una esibizione che ha travolto anche Gerry Scotti.

“Stasera sono carica”, ha annunciato l’ex gieffina. “Samira è venuta già dalle scale come un ciclone, pronta per il Giramondo! -, ha affermato Gerry con entusiasmo -. Samira è in una forma smagliante. Dobbiamo buttargli l’acqua al pubblico”.

Poco dopo è arrivata la gaffe della showgirl che, di fronte al tabellone, ha perso il filo del gioco, chiedendo all’improvviso: “Ma la lettera l’hai detta?”, rivolta ad un concorrente. A segnalare l’errore è stato proprio Gerry che è scoppiato a ridere. “Scusate, è il caldo”, ha concluso Samira.

La Ruota della Fortuna continuerà per tutta l’estate e non si fermerà prima della stagione calda come Affari Tuoi di Stefano De Martino. Mediaset ha scelto di non mandare in vacanza la trasmissione, ma garantire una continuità che punta a raccogliere anche il pubblico orfano del programma dei pacchi. “Arrivano grandi novità per gli appassionati della Ruota – ha spiegato Gerry Scotti -. Potrete giocare con noi, poi vi sveleremo come fare”.

Lorenzo è il nuovo campione de La Ruota della Fortuna

E la gara? Anche in questa puntata La Ruota della Fortuna ha regalato grandi emozioni e momenti imprevedibili. A sfidare il super campione Simone sono arrivati Claudia e Lorenzo. Quest’ultimo si è fatto subito notare per la sua bravura, ma anche per la fortuna.

Con un colpo da maestro infatti ha accumulato ben 23mila euro, diventando, a sorpresa, il nuovo campione. Tutto grazie ad un montepremi di ben 32mila euro. Arrivato a La Ruota delle Meraviglie però Lorenzo è stato vinto dall’emozione. Il tema della serata, ossia Colonna, ha messo in difficoltà il concorrente che non è riuscito a indovinare il primo e il secondo tabellone.

Alla fine Lorenzo ha indovinato la terza risposta, ossia la più difficile, sorprendendo Gerry Scotti. L’apertura della busta ha svelato il contenuto del premio vinto dal nuovo campione. Alla fine infatti Lorenzo ha accumulato 10mila euro per un totale di 42mila euro.