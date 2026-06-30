La Ruota della Fortuna, Gerry stregato dall’abito di Samira Lui. Poi la sfida

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Samira Lui

Nella puntata del 30 giugno 2026 La Ruota della Fortuna si allunga e il nuovo campione sbaglia ancora al gioco finale, deludendo Gerry Scotti e Samira Lui, che ci scherzano su.

La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti stregato dall’abito di Samira Lui

Fra le certezze di questa caldissima estate c’è senza dubbio La Ruota della Fortuna che anche il 30 giugno ci regala una puntata ricca di emozioni e colpi di scena. La formula è sempre la stessa, ma la bravura dei concorrenti e lo scambio di battute fra Gerry Scotti e Samira Lui riescono a rendere tutto più interessante e imprevedibile.

Come di consueto la puntata è iniziata all’insegna della musica, con Gerry Scotti pronto a presentare i concorrenti. Poi l’arrivo di Samira Lui, con l’iconico balletto e un abito color borgogna che ha attirato immediatamente l’attenzione del conduttore.

“Bello quel vestitino color barbera, color vino. Mi ispira”, ha commentato Gerry. Samira Lui ha incassato il complimento con un sorriso e poco dopo, come di consueto, ha sottoposto il presentatore ad una serie di domande legate al tema del tabellone de La Ruota della Fortuna.

Al centro delle domande Chichén Itzá, il celebre complesso monumentale che si trova nella penisola messicana dello Yucatan. “Mi dispiace biondina”, l’ha sfidata Gerry, convinto di poter indicare facilmente l’animale simbolo del sito. Alla fine però il conduttore ha sbagliato e, affascinato, ha seguito la spiegazione di Samira Lui.

Il campione Federico si riconferma, ma è perseguitato dalla sfortuna

E la partita? La puntata è stata dominata da Federico, coach romano che nello scorso appuntamento de La Ruota della Fortuna aveva mostrato grande bravura, ma non era stato fortunata a La Ruota delle Meraviglie.

Nell’appuntamento del 30 giugno 2026, il campione ha sfidato Greta e Mattia, svelando ancora una volta il suo talento. Un tabellone dopo l’altro, Federico ha accumulato un ottimo montepremi, arrivando al gioco finale e confermando il suo ruolo di campione con 16.800 euro.

“Oggi siamo andati lunghi dunque dobbiamo sbrigarci”, ha commentato Gerry Scotti all’arrivo a La Ruota delle Meraviglie. “Ogni tanto mi lamento”, ha poi aggiunto. “Non ogni tanto, sempre”, la battuta di Samira.

Terminato il divertente scambio è arrivato il momento del concorrente. Vinto dall’emozione e piuttosto sfortunato però Federico non è riuscito a indovinare nessuna delle tre frasi apparse sul tabellone. Ancora una volta dunque il campione ha abbandonato La Ruota delle Meraviglie senza vincere nulla.

Come già annunciato, dopo il gioco finale sono apparsi in studio tre ex campioni de La Ruota della Fortuna pronti ad affrontare una manche decisiva per prendere parte al grande torneo previsto per l’anniversario dello show.

“Stiamo organizzando il grande torneo dell’anniversario”, ha spiegato ancora una volta Gerry Scotti. Che ha salutato i telespettatori ben oltre le 22. “Buonasera, anzi quasi buonanotte”, ha concluso il conduttore con la consueta ironia, dando appuntamento alla puntata di mercoledì 1 luglio 2026.