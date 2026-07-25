Diana Del Bufalo si sposa, chi è il futuro marito Patrizio

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

IPA Diana Del Bufalo col suo Patrizio

Diana Del Bufalo è pronta a dire sì. L’attrice e cantante ha annunciato che presto convolerà a nozze con il compagno Patrizio, l’uomo che da oltre due anni condivide con lei la vita lontano dai riflettori.

La notizia è emersa in modo del tutto spontaneo sui social, dove uno scatto pubblicato durante una vacanza ha attirato la curiosità dei follower più attenti. A fare la differenza è stato un brillante anello di fidanzamento, impossibile da non notare.

Travolta dai messaggi di congratulazioni, Diana ha deciso di raccontare la verità con la sua consueta ironia. “Mi ha chiesto di sposarlo già un anno e mezzo fa, ma non l’ho detto perché era una cosa nostra”, ha spiegato nelle Instagram Stories, rivelando che la proposta era rimasta un segreto condiviso soltanto con le persone più vicine.

In realtà, l’anello era già apparso in alcune occasioni pubbliche, compresi diversi red carpet del 2025, ma nessuno aveva mai immaginato che si trattasse del simbolo di una promessa di matrimonio. Solo adesso l’ex allieva di Amici ha scelto di rendere pubblica una delle notizie più importanti della sua vita privata.

Chi è Patrizio, il futuro marito di Diana Del Bufalo

Se Diana Del Bufalo è da anni uno dei volti più amati della televisione e del cinema italiani, ben diverso è il percorso professionale del futuro marito. Patrizio, del quale l’attrice non ha mai reso noto il cognome, è un direttore finanziario e lavora come manager in un’importante azienda. Non appartiene al mondo dello spettacolo, non ha profili social pubblici e ha sempre preferito mantenere un basso profilo.

La loro storia è iniziata nel 2022 grazie a un incontro casuale. A raccontarlo è stata la stessa Diana in un’intervista. “Una mia amica lavorava nello studio legale della società dove lui è manager finanziario e mi ha invitata a visitare gli uffici. Ci siamo incrociati e, quando ci siamo stretti la mano, è stato un colpo di fulmine per entrambi”, ha ricordato.

Solo in seguito Patrizio le ha confessato un dettaglio curioso: anni prima aveva visto un suo video e aveva detto a un amico, quasi per scherzo: “Quanto mi fa ridere questa ragazza, io me la sposo”. Una frase che oggi suona come una profezia diventata realtà.

Negli ultimi mesi Diana lo ha mostrato sempre più spesso al suo fianco, dalle vacanze estive alle rare apparizioni pubbliche, fino alla Festa del Cinema di Roma, dove la coppia si è lasciata fotografare tra sorrisi, abbracci e baci.

Gli amori passati di Diana Del Bufalo

L’arrivo di Patrizio ha segnato per Diana Del Bufalo un nuovo capitolo sentimentale. Dopo la lunga relazione con Paolo Ruffini, durata quattro anni, e la successiva breve frequentazione con Edoardo Tavassi, la 36enne aveva raccontato di aver quasi perso la speranza di trovare un amore destinato a durare.

Proprio sui social aveva condiviso una riflessione che oggi assume un significato ancora più profondo. “Mi avevano detto che da adulti non si prova più l’amore. Non ascoltate nessuno se non voi stessi”, aveva scritto accanto ad alcune fotografie insieme al compagno scattate a Formentera.

Da allora la loro liaison è cresciuta lontano dai riflettori, tra grande riservatezza e poche apparizioni pubbliche. Oggi Diana definisce Patrizio “l’uomo della mia vita” e si prepara a pronunciare il fatidico sì, coronando una storia nata quasi per caso e custodita con discrezione.