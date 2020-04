A casa di Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi: mega cucina e grigliate in terrazza

editato in: da

Mega cucina e una gigantesca terrazza in cui rilassarsi: la casa di Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi è un piccolo gioiello nel cuore di Bergamo. La coppia si è sposata nel 2014 e da allora vive in un appartamento moderno e arredato con gusto.

Raffinata e total white, la casa di Michelle riflette il carattere solare ed estroverso della showgirl svizzera. L’appartamento, arredato dalla Hunziker, è luminoso e spazioso, con grandi finestre che affacciano sulla città e regalano una splendida vista. La zona più bella è senza dubbio la cucina, dove Goffredo Cerza, il fidanzato di Aurora Ramazzotti, cucina spesso la sua famosa carbonara per tutta la famiglia.

Ampia e spaziosa, la cucina ha una penisola moderna con una cappa in acciaio, in contrasto con le travi in legno del soffitto. Non è da meno la zona pranzo, dove si trova un tavolo in cristallo, illuminata da finestre con abbaini. Il luogo perfetto per organizzare romantiche cene a lume di candela fra Michelle e Tomaso. Passeggiando nella casa della Hunziker una delle stanze più belle è la camera da letto, arredata in modo essenziale, con comodini e comò neri, lampade minimal, ma anche porta in legno bianche in stile anni Trenta.

In casa con Michelle vivono le figlie Sole e Celeste, ma spesso la showgirl ospita anche la figlia Aurora Ramazzotti, il fidanzato di lei, Goffredo Cerza, e l’amica, Sara Daniele, figlia del cantautore Pino. Per questo la casa ha diverse camere e per raggiungerle è necessario percorrere un corridoio, valorizzato da faretti, controsoffitto e tele di design che conferiscono un tocco di colore.

Il living è uno degli angoli preferiti di Sole e Celeste, dove le piccole giocano con la mamma, ma anche con i cagnolini della showgirl. Qui c’è un grande divano verdone e un quadro di nudo in stile barocco con una cornice dorata. La zona in cui la famiglia trascorre più tempo però resta la terrazza, un vero angolo di paradiso, in cui prendere il sole e organizzare grigliate in famiglia. Un luogo apprezzato soprattutto da Tomaso Trussardi, che proprio in occasione del compleanno ha organizzato un party in terrazza.