Divorzio Harry e Meghan Markle: Carlo decide sull’affidamento dei figli

La presenza di Harry a Londra da solo alimenta le voci sulla rottura con Meghan Markle. Niente di ufficiale è stato comunicato sul divorzio, ma quello che è certo è che Carlo ha l’ultima parola sulla questione dei figli dei Sussex, Archie e Lilibet. E non è detto che la sua decisione favorisca il suo secondogenito dopo le ennesime dichiarazioni imbarazzanti rilasciate in Aula durante il processo contro il Mirror.

Harry prepara il divorzio da Meghan Markle

Harry che è tornato a Londra per la terza volta nel giro di pochi mesi senza Meghan Markle pare che stia cercando casa nella capitale inglese, anzi che l’abbia già trovata per 15 milioni di dollari. Il motivo? Si vocifera che tornerà sempre più spesso in Gran Bretagna e probabilmente non porterà con sé la cara mogliettina che pare non solo non abbia più intenzione di mettere piede lì, ma anche pare non voglia più avere niente a che fare con gli affari del marito, specialmente se riguardano la sua famiglia.

Intanto, secondo il magazine InTouch Harry avrebbe consultato degli avvocati divorzisti già prima dell’incoronazione di Re Carlo, avvenuta lo scorso 6 maggio. Le questioni da affrontare sono molte in caso di separazione da Meghan. E tra queste la più importante riguarda i figli, Archie e Lilibet. I piccoli appartengono alla Famiglia Reale e se dovessero venire in Inghilterra, quasi certamente la custodia sarebbe esclusivamente affidata a Harry. Forse questo è uno dei motivi per cui Lady Markle non è più voluta tornare a Londra e men che meno accompagnata dai suoi bambini.

Carlo mette sotto la sua tutela i figli di Harry e Meghan

Comunque, la decisione finale sulla custodia dei Royal Baby spetta a Re Carlo. Esiste infatti una legge risalente al XVIII secolo secondo la quale il Re ha il diritto di condividere l’affidamento di tutti i figli dei membri della Famiglia Reale. Questo significa che, in caso di divorzio, potrebbe scegliere di sostituirsi a Harry e Meghan nella tutela di Archie e Lilibet. Una possibilità che fa tremare entrambi i Duchi del Sussex. Motivo per cui non è semplice decidere di separarsi. La faccenda non riguarda quindi solo gli interessi economici che Harry e Meghan hanno in comune, ma appunto i figli.

Certo la più svantaggiata sarebbe la Duchessa che si vedrebbe portar via i proprio bambini i quali riceverebbero un’educazione improntata sui valori e sulle tradizioni della Famiglia Reale, cui Meg è da sempre allergica. Ma anche Harry non avrebbe di fatto più potere decisionale sui suoi figli.

In caso di divorzio non stupirebbe nessuno se Carlo decidesse di assumere la tutela dei nipoti. Il Re non ha mai apprezzato Meghan che ha definito recentemente “persona non gradita”, ma difficilmente si fiderebbe di Harry in considerazione delle accuse e delle critiche pesanti che ha gli ha rivolto.

Anche recentemente, durante la sua testimonianza in Aula, ha avuto modo di mettere in imbarazzo suo padre e l’intera Monarchia facendo dichiarazioni scomode sul governo britannico, trasgredendo tra l’altro la regola secondo cui nessun membro della Famiglia Reale può parlare pubblicamente di politica. Insomma Harry è una mina vagante e certo Carlo non vorrebbe che i suoi nipoti crescano con idee contrarie alla Corona. Secondo l’editorialista Stephen Glover, se il Principe continua su questa strada, è probabile che il Sovrano taglierà tutti i ponti, anche personali con il suo secondogenito.