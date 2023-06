Harry torna a Londra da solo e si compra casa da 15 milioni senza Meghan Markle

Harry è tornato a Londra ancora una volta da solo, senza Meghan Markle e i figli, per testimoniare in Tribunale nella causa contro i media britannici. E ne ha approfittato per definire l’acquisto di una casa da 15 milioni di dollari.

Harry da solo a Londra per la terza volta

A un mese dall’incoronazione di suo padre Carlo e di Camilla, Harry è dunque tornato a Londra. Ancora una volta si è dovuto presentare all’Alta Corte britannica per il processo per diffamazione intentato contro il Daily Mail. Il Principe è apparso rilassato mentre entrava in tribunale, ha sorriso e ha persino salutato con un “buongiorno” i giornalisti fuori dall’Aula. L’assenza di Meghan Markle pare non scombussolarlo più di tanto. Ormai è abituato a tornare nella capitale britannica senza moglie e figli.

È già la terza volta nel giro di pochi mesi che affronta senza compagnia il viaggio dalla California all’Inghilterra. E ormai si è abituato. Anzi probabilmente lo vive come un momento di libertà dalle tensioni di casa. A Montecito si vocifera che la convivenza con la moglie sia sempre più problematica tanto che avrebbe riservato permanentemente una camera d’albergo dove si rifugia ogni volta che la situazione si fa insostenibile. Tra l’altro pare che il Principe abbia già consultato un avvocato divorzista.

Harry, primo Reale a testimoniare in Tribunale

Harry sarebbe dovuto arrivare a Londra domenica 4 giugno per presenziare alla prima udienza, ma ha posticipato il volo per essere presente ai festeggiamenti di sua figlia Lilibet che ha compiuto 2 anni. La sua assenza in Tribunale gli è costata caro, infatti è stato criticato da uno dei massimi giudici britannici per aver fatto perdere tempo all’Alta Corte britannica. Comunque, il Duca del Sussex non si è sottratto ai suoi doveri e si è presentato puntuale in Aula per salire sul banco dei testimoni, marcando un record. Infatti, è il primo membro della Famiglia Reale a testimoniare in un processo dopo 132 anni, giurando di dire tutta la verità sotto lo stemma di suo padre Carlo.

L’ultima volta capitò nel 1891 con Edoardo VII quando a un giocatore di carte accusato di barare al baccarat intentò un’azione per calunnia in un momento in cui il gioco d’azzardo era illegale. La sua apparizione sul banco dei testimoni ha lasciato la Regina Vittoria indifferente, ma non si sa cosa pensi il padre di Harry, Re Carlo III, della storica apparizione in tribunale di suo figlio che salirà per ben due giorni sul banco dei testimoni.

Harry compra casa a Londra senza Meghan Markle

Visto che i soggiorni a Londra si stanno moltiplicando e prolungando, Harry sta seriamente pensando di acquistare casa lì. Infatti, dopo che Carlo lo ha sfrattato da Frogmore Cottage non ha più un pied-à-terre su cui contare quando torna a casa. Il Principe ha già trovato la magione che fa per lui e senza consultare Meghan pare che sia già in trattative per l’acquisto.

Secondo l’esperto reale Phil Dampier, Harry ha già messo gli occhi sulla casa londinese di Taylor Swift che è stata messa in vendita dalla cantante per 15 milioni di dollari e comprende 7 camere da letto e una cantina. La Swift vorrebbe concludere velocemente l’accordo col Principe per sbarazzarsi della proprietà dopo che si è separata dall’attore Joe Alwyn.

Harry non avrebbe dubbi sull’acquisto dell’immobile. “Che a Meghan piaccia o no, Harry vuole questa casa”, ha commentato una fonte vicina alla coppia. È probabile che il Duca del Sussex voglia questa casa per poter scappare tutte le volte che ne ha voglia da una situazione famigliare che sta diventando sempre più insostenibile. Stando alle ultime indiscrezioni il Principe starebbe cercando di riavvicinarsi al padre. Anche se non si sa se in quest’occasione Harry incontrerà Carlo e William e se andrà a trovare sua cugina Eugenia che è appena diventata mamma del suo secondo figlio.