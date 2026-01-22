Meghan Markle minaccia Harry. Lui in lacrime a Londra

Meghan Markle tiene in pugno Harry e gli vieta di fermarsi di più a Londra: "Non mi lascerai". E lui piange in Tribunale

IPA Harry

Harry è a Londra solo e chiamato a testimoniare in Tribunale nella causa contro alcuni editori britannici è quasi scoppiato a piangere nel difendere sua moglie Meghan Markle, nonostante prima di partire gli abbia urlato contro.

Meghan Markle, Harry sempre più in crisi e in lacrime

Harry sarebbe sempre più in crisi, anche se in pubblico cerca di nascondere il suo disagio. Ma, stando a una fonte americana, il suo comportamento in Aula denota un momento di profonda stanchezza in cui l’emotività ha preso il sopravvento.

Harry si sente spaesato e isolato. Non ha più punti di riferimento saldi nella sua vita, se non Meghan Markle. Il Principe vorrebbe ricucire lo strappo con la sua famiglia e riprendere almeno in parte il suo ruolo a Corte. Ma sua moglie ha altri piani e anche se ha acconsentito di ritornare in Gran Bretagna per gli Invictus Games del 2027, sta ponendo condizioni così estreme che difficilmente la vedremo nel Regno Unito.

Intanto, il Duca del Sussex è a Londra, senza Meghan e figli, perché convocato in tribunale. Harry ha dovuto testimoniare e ha rilasciato dichiarazioni strappalacrime, sottolineando come la pressione di certi media britannici ha reso la sua vita un inferno, rovinando la relazione con Chelsy Davy, resa “un incubo” dalle continue ingerenze della stampa e dei paparazzi.

Ma anche con sua moglie Meghan, le cose non sono andate meglio. Harry si è persino commosso ripensando le difficoltà che lui e la Markle hanno dovuto affrontare.

La testimonianza del Principe è durata oltre due ore. Rivolgendosi al giudice, la voce di Harry si è spezzata mentre parlava di quanto la copertura mediatica abbia pesato sulla sua famiglia.

“Alzandomi qui e prendendo posizione contro di loro [Associated Newspapers ndr], questa cosa ha continuato a perseguitarmi”, ha dichiarato Harry, con la voce rotta dall’emozione. “E hanno reso la vita di mia moglie un vero inferno“.

Interrogato in precedenza sull’impatto della copertura mediatica durante la lunga battaglia legale, Harry ha affermato che la situazione si è solo aggravata. “Nel corso di questo contenzioso, la situazione è solo peggiorata, non migliorata”, ha dichiarato alla corte. “È fondamentalmente sbagliato sottoporci a tutto questo di nuovo. Ciò che serve sono delle scuse e un po’ di responsabilità. È un’esperienza orribile”.

Meghan Markle, le urla contro Harry

Se per Harry è stato difficile affrontare il processo tutto solo, tra l’altro non vedrà nemmeno suo padre Carlo impegnato in Scozia, in America le cose non gli vanno bene.

Getty Images

Secondo un insider Harry è totalmente isolato. “Fa affidamento quasi esclusivamente su Meghan perché sente che la sua rete di supporto personale è svanita. Il problema non è la mancanza di affetto – lei gli sta accanto – ma una profonda incertezza su chi sia ora. Allontanandosi dal suo paese, dai suoi parenti e dal contesto che un tempo dava forma alla sua vita, si ritrova a chiedersi cosa lo sostenga veramente“.

Dal canto suo, Meghan è sicura che Harry non la lascerà mai: è troppo dipendente da lei. Ma pare che ci sia stato un violento diverbio prima che il Duca del Sussex partisse per Londra.

Infatti, pare che Harry volesse prolungare il soggiorno britannico, forse nella speranza di incontrare il padre, ma Meghan si è opposta con forza e gli avrebbe urlato: “Tu non mi lascerai mai“, quasi minacciandolo.