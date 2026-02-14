Meghan Markle tradisce David e Victoria Beckham: il piano segreto per l’intervista

IPA Meghan Markle

La frattura tra Brooklyn Beckham e i suoi genitori, David e Victoria, è ormai una guerra mediatica senza precedenti. Il primogenito della coppia ha scatenato l’inferno con un post fiume sui social, ma nell’ombra si muove una figura che conosce bene l’arte di far tremare le dinastie: Meghan Markle. La Duchessa di Sussex starebbe orchestrando un piano per portare Brooklyn davanti alle telecamere di Oprah Winfrey, tradendo definitivamente quella vecchia amicizia che un tempo la legava a “Posh”.

L’ombra di Meghan: il piano per l’intervista con Oprah

Nella tempesta perfetta che ha colpito la famiglia Beckham, Meghan Markle ha visto un’opportunità. La Duchessa si identificherebbe profondamente con la situazione di Brooklyn, perché rivede nel figlio di David lo stesso isolamento che lei e Harry hanno provato quando hanno deciso di parlare per la prima volta. “Sa quanto possa essere dannoso essere denigrati per aver espresso la propria verità”, avrebbe rivelato una fonte vicina alla coppia. Proprio per questo, Meghan avrebbe contattato privatamente Brooklyn, offrendogli supporto morale e una strategia per “riprendere il controllo della narrazione”, stando a quanto riportato da RadarOnline.

Il suggerimento sarebbe stato secco e preciso: abbandonare lo sfogo impulsivo sui social per approdare a un’intervista strutturata. E il nome sul tavolo è quello che ha fatto tremare Buckingham Palace e, ora, anche i Beckham: Oprah Winfrey. Meghan starebbe agendo da mediatrice per organizzare un incontro tra Brooklyn e la regina del talk show americano. Per David e Victoria, questo sarebbe il colpo di grazia, soprattutto considerando che un tempo Meghan sedeva al loro tavolo come amica. Certo, l’obiettivo dell’intervista sarebbe quello di raccontare la storia di Brooklyn, senza attaccare i suoi genitori… ma mai dire mai.

L’ipotesi dei Fab Four degli Stati Uniti

Meghan Markle e il Principe Harry hanno inoltre contattato Brooklyn Beckham, proprio quando le cose sono precipitate. “Meghan ha contattato Brooklyn. Il suo primo istinto non è stato quello di mettere in atto una strategia, ma di preoccuparsi. Ha chiarito che il suo benessere doveva venire prima di tutto e che nessuna narrazione pubblica vale il sacrificio della propria salute mentale. Lo ha incoraggiato a prendere le distanze dal rumore, a disconnettersi quando possibile e a concentrarsi sulle persone che lo circondavano”.

Non è la prima volta, in ogni caso, che il nome della Duchessa dei Sussex viene associato a quello di Nicola Peltz e Brooklyn Beckham. La Duchessa di Sussex avrebbe in mente di dar vita a una nuova, potentissima cerchia sociale, ribattezzata già i “Fab Four degli Stati Uniti”. L’idea sarebbe quella di ricreare, insieme a Harry, Nicola Peltz e Brooklyn Beckham, quel quartetto iconico che un tempo i Sussex formavano con Kate e William.

Del resto, qualcosa lo condividono già, ed è lo stesso sentimento di rivalsa nei confronti delle rispettive famiglie. La faida dei Sussex e dei Beckham si è dunque appena riaccesa? La notizia ha fatto non poco rumore, soprattutto considerando che l’intervista del Principe Harry e di Meghan Markle ha causato un vero e proprio putiferio per la Monarchia. E per David e Victoria, già profondamente scossi, potrebbe essere il punto di non ritorno.