Meghan Markle e Harry, situazione esplosiva: lui è disperato e lei non vuole cedere

Meghan Markle avrebbe ricevuto un'offerta milionaria per pubblicare un libro di memoria ma Harry vuole bloccare: il matrimonio sta per saltare

Da anni circolano rumors sugli attriti tra Harry e Meghan Markle che mettono in pericolo la tenuta del loro matrimonio. Adesso però pare che la situazione in famiglia sia diventata esplosiva e preoccupante, dato che a parlarne non sono solo discutibili fonti anonime ma anche esperti in questioni reali, molto vicini ai Sussex.

Meghan Markle, il libro di memorie che Harry vuole bloccare

A mettere definitivamente in crisi Harry e Meghan Markle sarebbe la decisione da parte della Duchessa del Sussex di scrivere un libro in cui racconta gli anni vissuti a Palazzo. Pare abbia ricevuto una proposta milionaria per questo progetto editoriale che vorrebbe realizzare a tutti i costi. Anche se suo marito non è d’accordo.

La commentatrice reale Kinsey Schofield sostiene che sia del tutto plausibile che Meghan abbia ricevuto questa offerta e che lei sia intenzionata ad accettarla, malgrado le proteste di Harry. “Non mi è difficile immaginare un editore che le offra un contratto multimilionario“.

Il Principe però sta facendo di tutto “per bloccare” questo progetto. Infatti, lo ritiene controproducente agli sforzi che sta compiendo per riappacificarsi con suo padre, Re Carlo. Harry vorrebbe rientrare nella Famiglia Reale, non per lavorare come membro senior della Corona, ma come figlio ed eventualmente come fratello, se William lo perdonerà.

Sa anche che suo padre non potrà regnare in eterno e che, prima dell’incoronazione di William, deve essersi riappacificato con la famiglia, altrimenti sarà del tutto estromesso dalla Corte. Insomma, teme di finire come suo zio Andrea, un reietto.

Meghan Markle, perché vuole scrivere un libro di memorie

Meghan pare non capire le esigenze del consorte ed è decisa a scrivere il suo libro di memorie. Vedo in esso un’ottima opportunità di fare soldi, ma anche di poter spiegare le sue ragioni circa gli anni di Palazzo.

Ma sono vantaggi che vede solo lei. Nel Regno Unito questo libro potrebbe rivelarsi un boomerang per la Duchessa, come spiega Schofield: “L’accordo è che lei dovrebbe parlare del periodo vissuto con la Famiglia Reale. Ma abbiamo già avuto sei ore di Netflix e 90 minuti di Oprah Winfrey. Quante volte dobbiamo ascoltare le sue molteplici versioni dei fatti?”.

In più conferma che questa storia sta creando attriti con Harry che è “disperato” perché vuole ricongiungersi col padre.

Ma una fonte americana, vicina a Meghan, ha dichiarato: “Meghan sente un forte bisogno di rendere pubblica la propria versione dei fatti. A suo avviso, ci sono interi capitoli della sua vita – in particolare durante il suo periodo all’interno dell’istituzione reale – che sono stati fraintesi, distorti o raccontati esclusivamente attraverso la prospettiva di altre persone. Crede che un libro di memorie le permetterebbe finalmente di parlare senza filtri e di chiarire il suo punto di vista”.

E ha aggiunto: “Dal punto di vista editoria c’è una grande richiesta per un suo libro, perciò ritiene sia il momento giusto per realizzarlo. Non lo vede come un modo per creare scompiglio per il gusto di generare drammi, ma come un modo per rivendicare la sua storia”.