Meghan Markle imbarazzante: comanda a bacchetta Harry e tutti lo prendo in giro

Meghan Markle sfrega insistentemente il braccio di Harry perché saluti le telecamere e lui viene considerato una marionetta nelle sue mani

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Getty Images Meghan Markle e Harry

Meghan Markle è stata definita “imbarazzante” per aver comandato a bacchetta Harry durante l’NBA All-Star Game, mentre lui è stato preso in giro perché si comporta come una marionetta nelle mani di sua moglie.

Meghan Markle, la scenetta imbarazzante

Meghan Markle ama stare sotto i riflettori. Lo ha dimostrato più volte, fin da quando è entrata a far parte della Famiglia Reale. Infatti, una delle cose che non sopportava della vita a Palazzo era la gerarchia dinastica. Non riusciva a capire perché lei e suo marito dovessero sempre camminare un passo indietro a William e Kate Middleton e non è mai riuscita ad accettare il fatto di non essere la primadonna di Corte, nonostante avesse sposato il nipote della Regina.

Questa sua predisposizione alla ribalta non è certo diminuita in California, anzi finalmente libera dai protocolli ha potuto creare il suo piccolo regno dove lei è la protagonista assoluta.

Così, durante l’NBA All-Star Game, quando si è accorta di essere inquadrata dalle telecamere, non ha voluto perdere l’occasione per sfoggiare il suo miglior sorriso. E ha subito richiamato all’ordine Harry, che le sedeva accanto distratto, strofinandogli con la mano il braccio. Un gesto che è stato definito strano da diverse persone sui social.

A quel punto il Principe ha rivolto lo sguardo verso l’obiettivo, ha sorriso alla telecamera e ha prontamente salutato con la mano, imitando la sua dolce metà.

Qualcuno ha commentato così la scenetta: “È imbarazzante. Lui è così distaccato da Meghan che lei deve malmenarlo per farlo tornare con i piedi per terra. Mortificante“. “Quello sfregamento meccanico è così strano. Tipo, cos’è? Strofinare la lampada magica per evocare il genio?”.

Getty Images

C’è chi addirittura scomoda Pavlov per spiegare il comportamento di Meghan: “Si chiama condizionamento pavloviano. Lo faccio con il mio cane, usando un giocattolo per premiarlo quando esegue un numero correttamente. Harry riceve un massaggio al braccio per fargli capire che è il suo momento di gloria. Bravo, Harry!”.

Meghan Markle, Harry come una marionetta nelle sue mani

Nel rivedere quel momento, c’è chi ha criticato fortemente Harry, perché si lascia manipolare da sua moglie. Diverse fonti vicine ai Sussex hanno più volte dichiarato che il Principe è completamente dipendente e sottomesso a Meghan. Soprattutto da quando ha lasciato la Famiglia Reale, si affida completamente a lei.

Harry viene accusato di essersi lamentato in passato per essere costretto ad agire secondo un copione in rappresentanza della Monarchia ma adesso è peggio: “Oh mio Dio, questo è l’uomo che diceva di sentirsi costretto a esibirsi quando era con la Federazione Russa. Guardati ora! Sorridi, Harry, sorridi!”.

Però, sui social c’è anche chi difende Harry giustificando il suo comportamento col fatto che fin da piccolo è stato abituato ad essere ripreso dalle telecamere, per cui adesso nemmeno ci fa più caso. O meglio non è interessato ad apparire ovunque come protagonista.

Sta di fatto che questa scenetta ha attirato su Lady Markle ulteriori critiche che la dipingono come narcisista e bisognosa di attenzioni.