Un posto al sole, le anticipazioni del 9 aprile 2026: Nunzio e Rossella costretti a trasferirsi

Tra Ferri e Cristina il conflitto è sempre più profondo e Nunzio e Rossella sono costretti a trasferirsi: trama di "Un posto al sole" del 9 aprile

Ufficio stampa Rai Un posto al sole, trama 9 aprile

Torna l’appuntamento del giovedì sera con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere uno dei titoli più amati della rete. Alle 20.50 ritroviamo i protagonisti della serie ambientata a Napoli, città che fa da cornice alle storie girate e prodotte da Rai Fiction, Fremantle e dal Centro di Produzione Rai partenopeo. Ecco le anticipazioni di giovedì 9 aprile 2026: dopo la devastazione Nunzio e Rossella si trasferiscono.

Nella puntata precedente dell’8 aprile 2026

Nella puntata dell’8 aprile abbiamo lasciato i protagonisti di Un posto al sole così. Nunzio e Rossella devono fare i conti con le conseguenze del violento temporale. Roberto viene informato degli atti vandalici compiuti durante la festa di Cristina e impone alla ragazza un radicale cambiamento nella sua vita. Turbato da quanto accadutogli, Jimmy decide di migliorare la sua capacità di difendersi. A dispetto del suo atteggiamento sempre spavaldo, Bice rivela la propria fragilità anche nel rapporto con suo figlio Gerardo.

Anticipazione della puntata del 9 aprile 2026

Nonostante il tentativo di mediazione di Marina, il conflitto tra Ferri e Cristina si fa sempre più profondo e un’amara sorpresa attende la giovane Ferri. Raffaele arruola Eduardo e Angelo per riparare i danni subiti dal condominio dopo la festa in cortile, mentre Nunzio e Rossella, a causa dei problemi nel seminterrato, saranno costretti a trasferirsi temporaneamente da Silvia e Michele.

Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi le anticipazioni dal 6 al 10 aprile.