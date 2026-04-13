Un posto al sole, le anticipazioni del 14 aprile 2026: Cristina è rassegnata e Greta si oppone

Ufficio stampa Rai Greta, "Un posto al sole"

Torna l’appuntamento del martedì sera con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere uno dei titoli più amati della rete. Alle 20.50 ritroviamo i protagonisti della serie ambientata a Napoli, città che fa da cornice alle storie girate e prodotte da Rai Fiction, Fremantle e dal Centro di Produzione Rai partenopeo. Ecco le anticipazioni di martedì 14 aprile 2026.

Nella puntata precedente del 13 aprile 2026

Lunedì 13 aprile abbiamo lasciato i protagonisti di Un posto al sole così. Di fronte all’appello di Greta, che prova a spiegare a Cristina la crisi avuta con Eduardo e l’ingresso di un altro uomo nella sua vita, la ragazza esplode in uno sfogo di rabbia e dolore contro la madre. Sarà Ferri a ricondurre la figlia alla normalità, ma alle sue condizioni. Mortificato per non averlo liquidato nell’ultimo colpo messo a segno con la banda, Angelo compie un gesto che spiazza Eduardo. Dopo il sopralluogo del tecnico sui danni provocati dalla pioggia, Nunzio e Rossella sono in procinto di ricevere una brutta notizia.

Anticipazione della puntata del 14 aprile 2026

Cristina ritorna rassegnata a casa del padre, mentre Stefano torna alla carica con Greta; la donna, preoccupata per la figlia, stavolta non sembra intenzionata a portare avanti la loro relazione. L’inagibilità del seminterrato metterà Rossella e Nunzio di fronte alla necessità di trovare un’altra sistemazione per un periodo piuttosto lungo e più di una persona si farà avanti per ospitarli.

Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi le anticipazioni dal 13 al 17 aprile.