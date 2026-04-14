Un posto al sole, le anticipazioni del 15 aprile 2026: incontro imprevisto per le sorelle Cirillo

Monica parte e le sorelle Cirillo fanno un incontro che potrebbe cambiare tutto: trama di "Un posto al sole" del 15 aprile

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Ufficio stampa Rai Micaela Cirillo, "Un posto al sole"

Torna l’appuntamento del mercoledì sera con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere uno dei titoli più amati della rete. Alle 20.50 ritroviamo i protagonisti della serie ambientata a Napoli, città che fa da cornice alle storie girate e prodotte da Rai Fiction, Fremantle e dal Centro di Produzione Rai partenopeo. Ecco le anticipazioni di mercoledì 15 aprile aprile 2026.

Nella puntata precedente del 14 aprile 2026

Martedì 14 aprile abbiamo lasciato i protagonisti di Un posto al sole così. Cristina ritorna rassegnata a casa del padre, mentre Stefano torna alla carica con Greta; la donna, preoccupata per la figlia, stavolta non sembra intenzionata a portare avanti la loro relazione. L’inagibilità del seminterrato mette Rossella e Nunzio di fronte alla necessità di trovare un’altra sistemazione per un periodo piuttosto lungo e più di una persona si fa avanti per ospitarli. Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.

Anticipazione della puntata del 15 aprile 2026

La partenza di Monica offre alle sorelle Cirillo l’occasione per ripercorrere il viale dei ricordi, ma un incontro imprevisto rischia di cambiare gli equilibri costruiti finora. Greta e Stefano si trovano a fare i conti con nuove rivelazioni che scavano ulteriori distanze tra loro. Intanto Michele e Silvia si godono l’unità familiare, finché la proposta di Giulia non rimette tutto in discussione: a spuntarla saranno i Gravianos o la Terrazza?

Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi le anticipazioni dal 13 al 17 aprile.