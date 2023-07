Diletta Leotta, la data del parto si avvicina: la foto in bikini su Instagram

Fonte: IPA Diletta Leotta splende nel look finto casual: gli accessori valgono 5.000 euro

La data del parto si avvicina per Diletta Leotta, che ha scelto di trascorrere la vacanza in Sicilia, nella sua terra. Su Instagram, ha condiviso degli scatti spettacolari in bikini e con il pancione in vista. Super abbronzata, felice e con un sorriso speciale a vestire le labbra, per la conduttrice DAZN è un periodo d’oro, fatto di (dolce) attesa. E intanto si parla ancora delle presunte nozze, alimentate da un anello misterioso al dito.

Diletta Leotta in Sicilia: le foto su Instagram

Cosa c’è di meglio di tornare a casa per rilassarsi? Diletta Leotta ha condiviso delle foto direttamente dalla sua Sicilia. Nonostante la dolce attesa, la conduttrice sta continuando a lavorare al suo podcast, Mamma Dilettante, che sta ottenendo un ottimo successo e seguito. Ma, tra una registrazione e l’altra, c’è sempre spazio per un tuffo nelle acque cristalline.

Negli scatti possiamo vederla super sorridente: bikini rosa – bello almeno quanto il costume rosa nude – e le trecce come acconciatura sbarazzina. Manca circa un mese alla nascita della bimba: intanto, però, si sta godendo questi giorni insieme al compagno Loris Karius, con cui potrebbe convolare a nozze. La Leotta ha ammesso di essere in attesa della proposta – essendo tradizionalista, vorrebbe riceverla da Karius – ma nelle scorse settimane è stata avvistata al mare con un anello al dito.

L’acconciatura dell’estate 2023? Le trecce di Diletta Leotta

La Leotta è una delle nostre fashioniste preferite: ci ha sempre dato tantissime ispirazioni di stile, tra trend e bikini perfetti per l’estate. Ma non solo. Perché l’acconciatura dell’estate 2023 è quella di Diletta: le trecce. Del resto, sono tantissime le celeb che hanno ceduto alla tendenza: da Clizia Incorvaia a Benedetta Porcaroli. La Leotta ha anche sfoggiato delle treccine laterali davvero pazzesche: morbide e da copiare subito.

Quando nascerà la bimba di Diletta Leotta e Loris Karius?

Dopo aver raccontato della scoperta della gravidanza durante la Vigilia di Natale (ed essere rimasta in silenzio per un giorno intero), la Leotta ha affrontato questo periodo con felicità e serenità. Conscia di aver trovato l’amore della sua vita, ma non solo. Per affrontare le “paure” e i dubbi che attanagliano ogni mamma durante la gravidanza, ha anche scelto di lanciare il suo podcast Mamma Dilettante, dove ha intervistato altre mamme del mondo dello spettacolo, da Costanza Caracciolo a Elisabetta Canalis.

La nascita della piccola è prevista per il mese di agosto. “Il termine è il 16 agosto, il giorno del mio compleanno, e mia figlia nascerà a Milano”, ha svelato nel corso di un’intervista. “Quando ho scoperto di essere incinta è stato uno shock, poi mi sono detta che non ci sono regole per una cosa così bella. Ora sto bene, sento una nuova energia che non ho mai avvertito prima”.

Tanti i nomi rivelati da Diletta: Ofelia, Rose o Bella. Alcuni amici hanno anticipato al settimanale DiPiù che in realtà Karius avrebbe fatto la proposta di matrimonio. “Durante la sua festa di compleanno, Loris ha parlato di matrimonio. Ha chiesto a Diletta di sposarlo”. Ma per il momento l’indiscrezione non ha ancora trovato conferma: arriverà? Chissà.