Fonte: Getty Images Diletta Leotta

Diletta Leotta ha svelato a tutti i suoi sostenitori di essere pronta a fare il grande passo. La conduttrice televisiva, infatti, ha mostrato sul suo canale Instagram ufficiale il suo anello di fidanzamento, svelando, così, d’aver ricevuto, già da un po’ di tempo, una proposta di matrimonio dal fidanzato Loris Karius e di non aver voluto rendere subito la notizia pubblica. Infatti la fatidica domanda è arrivata prima della nascita della loro piccola Aria, arrivata lo scorso agosto, ma Diletta Leotta ha annunciato il lieto evento a tutti solo a fine gennaio.

I due, quindi, convoleranno a nozze nel corso del 2024, ma i dettagli su questo giorno fatidico sono ancora top secret. Alcune indiscrezioni, però, sarebbero cominciate a trapelare.

Diletta Leotta, luogo e data delle nozze

Diletta Leotta ha ricevuto in dono l’anello di fidanzamento dal compagno Loris Karius, già prima della nascita della loro figlia Aria. La coppia, infatti, ha accolto la neonata lo scorso 16 agosto 2023, nello stesso giorno in cui è nata anche la conduttrice televisiva. Diletta Leotta ha festeggiato, quindi, il suo giorno speciale in ritardo, con una festa doppia, in cui, con amici e parenti, si celebrava anche l’arrivo della piccolina.

La conduttrice televisiva sta, quindi, organizzando il suo giorno più bello, senza svelare, però, molti dettagli a riguardo. Secondo le prime indiscrezioni, la cerimonia dovrebbe aver luogo in una location da sogno. Diletta Leotta e Loris Karius, infatti, avrebbero deciso di convolare a nozze alle Isole Eolie, in un resort meraviglioso, come riportato da Messina Today. Per il loro giorno più bello, la giovane coppia, avrebbe scelto il Therasia Resort di Vulcano, una delle isole più belle dell’arcipelago siciliano. In questo posto magico i due avrebbero già soggiornato nel corso del 2023.

La cerimonia di Diletta Leotta e Loris Karius potrebbe avere, quindi, uno sfondo naturale davvero magnifico, visto che dal resort di lusso è possibile godere di una vista su tutte le Isole Eolie. Il menù di nozze sarebbe già stato scelto dalla coppia, che potrà contare sull’esperienza dei due ristoranti stellati presenti nella struttura. Secondo le indiscrezioni il matrimonio avrà luogo il prossimo giugno. La coppia avrebbe optato per la magnifica struttura isolana, dopo aver valutato, anche, delle location a Taormina. Nella famosa località turistica messinese ha già celebrato il suo matrimonio il fratello della conduttrice, Mirko Manola, convolato a nozze lo scorso anno.

Diletta Leotta, la storia d’amore con Loris Karius

Diletta Leotta e Loris Karius si sono conosciuti per caso, grazie a una serata in un locale parigino, dove la presentatrice si trovava per la Paris Fashion Week. Al tavolo con Diletta Leotta si trovava Barbara Berlusconi che ha fatto da Cupido e da traduttore alla coppia. La conduttrice televisiva e lo sportivo hanno subito sentito una forte connessione, da cui è nata una storia d’amore da favola. Infatti, pochi mesi dopo, i due hanno annunciato la gravidanza del volto noto del calcio italiano. Prima di compiere il primo anniversario da quella fatidica notte a Parigi, Diletta Leotta e Loris Karius erano già genitori e, com’è noto adesso, anche in procinto di sposarsi.