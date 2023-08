Diletta Leotta mamma nel giorno più speciale: la prima foto e il nome dolcissimo

Mamme e papà vip del 2023

Fiocco rosa per Diletta Leotta. Il 16 agosto è nata la figlia della conduttrice siciliana e del compagno, il calciatore tedesco Loris Karius. La bambina è stata chiamata Aria, come annunciato dalla presentatrice sui social network. Un nome a sorpresa visto che Diletta aveva ammesso qualche tempo fa di essere indecisa tra: Ofelia (il nome di sua madre), Rose e Bella. Alla fine, in accordo con il portiere del Newcastle, ha optato per un altro nome, molto in voga negli ultimi anni e scelto da diversi personaggi noti.

Aria Karius è venuta al mondo nello stesso giorno in cui è nata Diletta Leotta: il volto di DAZN è infatti nata il 16 agosto 1991. Un regalo di compleanno assai prezioso e decisamente unico per l’ex valletta del Festival di Sanremo, che in un anno ha rivoluzionato la sua vita. Solo la scorsa estate era legata, senza conferme ufficiali, al modello Giacomo Cavalli. Poi in autunno l’incontro a Parigi con Loris Karius, che ha cambiato per sempre la sua esistenza.

“Oggi rinasco con te. Benvenuta Aria. Sei il regalo più bello che potessimo ricevere”, ha scritto Diletta Leotta su Instagram postando le prime foto della neonata. Il parto è avvenuto a Milano, al San Raffaele. Aria è nata alle 8:47 ma solo in serata è stata condivisa la notizia della sua nascita. Non è chiaro se il parto sia avvenuto in maniera naturale o con taglio cesareo.

Negli scatti si vede Karius che, al settimo cielo, porta una piccola torta di compleanno alla sua dolce metà, visibilmente stremata dalle fatiche del parto ma sorridente. “Buon compleanno alla mia partner e migliore amica”, ha scritto il giocatore in una storia. Per amore Loris, che tornerà presto a giocare in Inghilterra, sta imparando l’italiano. Lo sportivo al momento comunica con Diletta Leotta in inglese.

Secondo gli ultimi gossip Diletta Leotta e Loris Karius convoleranno presto a nozze: il trentenne avrebbe fatto la proposta di matrimonio alla sua compagna, che da qualche settimana sfoggerebbe un costoso anello all’anulare sinistro. Di recente, inoltre, la Leotta è diventata zia: il fratello Mirko Manola, stimato chirurgo plastico, è diventato papà della piccola Sveva.

Diletta Leotta figlia: il significato del nome Aria e diffusione

Aria è la versione femminile del nome maschile italiano Ario, che deriva dal greco ‘areios’, e riporta al dio della guerra Ares. Secondo questa antica origine il significato del nome è pertanto ‘devota ad Ares’; ma si riconduce anche al termine italiano ‘aria’, che affonda le sue origini nel greco ‘aer’.

Nella mitologia greca, Aria è una donna cretese che, insieme ad Apollo, diede alla luce Mileto. Il nome è anche legato ad Ares, il dio della guerra. Oltretutto, Aria fu nell’antica Roma una martire donna. Il nome Aria è sicuramente molto dolce e melodico, oltre che breve e adatto a chi ha cognomi particolarmente lunghi.

Il nome Aria è sempre stato piuttosto raro: ha iniziato a diffondersi in Italia e nel resto del mondo dopo il 2013, grazie al successo della serie tv Game of Thrones (in italiano Il trono di spade), dove tra i personaggi principali figura la piccola Arya Stark (sì, con la y). Un altro telefilm molto popolare in cui compare il nome Aria è Pretty Little Liars.

Prima di Diletta Leotta è stata Clarissa Marchese – ex Miss Italia ed ex tronista di Uomini e Donne – a chiamare Arya la figlia nata dall’unione con il marito Federico Gregucci. Pure Micol Olivieri, l’Alice della fiction I Cesaroni, ha chiamato così la primogenita avuta dal calciatore Christian Massella.