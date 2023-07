Loris Karius, la verità sul primo incontro con Diletta Leotta

Loris Karius protagonista della nuova puntata di Mamma Dilettante, il podcast in cui Diletta Leotta parla di gravidanza e maternità con alcuni ospiti. Dopo aver intervistato alcuni personaggi del mondo dello spettacolo – tra cui Ilaria D’Amico, Bobo Vieri con la moglie Costanza Caracciolo ed Elisabetta Canalis – la conduttrice ha scelto di avere nel suo salotto il suo compagno nonché padre della bambina che aspetta e che nascerà ad agosto.

Dove e come si sono conosciuti Loris Karius e Diletta Leotta

Loris Karius e Diletta Leotta si sono conosciuti lo scorso autunno a Parigi, in un locale. Per la bionda presentatrice, regina dei look premaman, si è trattato di un vero e proprio colpo di fulmine e con l’aiuto dell’amica Barbara Berlusconi è riuscita subito a scambiare quattro chiacchiere con il giocatore del Newcastle, che non è rimasto indifferente al fascino dell’ex volto di Sky Sport. In merito a quella serata il calciatore ha ammesso che non si aspettava di diventare padre così presto. Diletta ha scoperto di essere incinta a Natale, a neppure due mesi dalla prima stretta di mano.

“Al nostro primo incontro non pensavo a questo tipo di cose. Sarebbe stato un po’ eccessivo. Ad essere onesto stavo solo cenando, chiacchierando un po’. Mi stavo semplicemente divertendo. Sarebbe esagerato dire che la prima sera potevo immaginare che oggi avremmo avuto un figlio. In quel momento non ci pensavo. Magari adesso possiamo avere uno, due o tre figli. Non penso che dobbiamo già pianificare il futuro”, ha spiegato Loris, che ora non vede l’ora di avere tra le braccia la sua primogenita.

Durante l’intervista Diletta Leotta ha ricordato un aneddoto della sua adolescenza: “Una volta mio padre mi venne a prendere in discoteca, in Sicilia, ed è andato dal dj. Una volta lì gli ha detto di chiamarmi, di fronte a tutti. Era una discoteca enorme. Il dj fermò la musica e disse: “Piccola Diletta tuo padre ti sta aspettando fuori”. Ed io pensai: “No, non ci credo”. I miei amici iniziarono a piangere dalle risate”.

Una cosa che Loris Karius non farebbe mai a sua figlia perché, come sottolineato dal diretto interessato “se neghi troppo spesso qualcosa a qualcuno, poi gli viene più voglia di farlo. Bisogna trovare il giusto equilibrio”. Il tedesco ha già chiarito che sarà un padre amico, “all’inizio le darò una buona vita, sarò presente. Non voglio che perda il controllo. La cosa più importante è che stia in salute”.

Diletta Leotta e Karius: niente convivenza dopo la nascita della figlia

Diletta Leotta vive e lavora da anni a Milano mentre Loris Karius, nato nella città tedesca di Biberach an der Riß, abita in Inghilterra. Dal 2022 è un portiere del Newcastle e lo sarà anche per la prossima stagione calcistica. In una recente intervista a Grazia Diletta ha rivelato come riuscirà a portare avanti questa storia d’amore dopo la nascita della bambina: “Quando gli ho detto questa cosa, lui mi ha risposto: “Ma sai amore, tanto abbiamo tutta la vita per stare insieme”. Per fortuna ho mia madre che verrà ad aiutarmi”. Secondo i gossip la 32enne avrebbe provato a portare Karius in Italia, proponendo lo sportivo all’Inter ma avrebbe ricevuto un due di picche da parte della società nerazzurra. E così Diletta continuerà a fare la pendolare per amore, anche se le difficoltà non mancheranno.