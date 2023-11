Diletta Leotta, quadretto di famiglia: la nuova foto con Karius e Aria è dolcissima

Fonte: IPA Diletta Leotta, passeggiata di coppia con Loris Karius: belli e innamorati (ma senza Aria)

Diletta Leotta sta vivendo i suoi primi mesi da mamma. La conduttrice televisiva, infatti, ha dato alla luce la sua piccola Aria lo scorso 16 agosto. Da allora, la vita dell’amata presentatrice di programmi sportivi è nettamente cambiata e Diletta Leotta non perde occasione per raccontare questi dolci cambiamenti al suo pubblico. La piccola di casa, infatti, è spesso protagonista di teneri scatti e video postati dalla mamma sul suo account Instagram ufficiale.

Anche di recente, Diletta Leotta ha postato una foto con la bimba e il compagno Loris Karius.

Famiglia Leotta-Karius, lo scatto in vacanza a Dubai

Diletta Leotta sta vivendo una meravigliosa storia d’amore con il calciatore Loris Karius. I due sono tanto innamorati da aver deciso di mettere su famiglia. Dal loro amore è nata la piccola Aria, che è venuta al mondo lo stesso giorno di mamma Diletta. La coppia d’innamorati vive in due paesi diversi, ma ogni occasione è buona, per entrambi, per ricomporre la famiglia, insieme anche alla piccola di casa.

Anche di recente, Diletta Leotta ha condiviso sul suo account Instagram ufficiale una foto con il compagno e la bambina, svelando a tutti che la dolce famiglia si trova a Dubai. Nello scatto social si vede la conduttrice televisiva che alza in aria la sua bambina. Diletta Leotta è raggiante accanto a sua figlia e le sorride felice. Alle spalle della presentatrice il compagno Lorius Karius che tiene le mani sui fianchi della fidanzata.

Un vero e proprio quadretto famigliare, come sta a indicare la didascalia scelta dalla conduttrice tv: “Family“, corredata da un cuoricino. La foto di famiglia è stata scattata in un contesto da sogno. Diletta Leotta e Loris Karius, infatti, si trovano in una magnifica piscina. Nella foto, la conduttrice televisiva indossa un costume da bagno intero di colore rosso acceso, che esalta le sue curve uniche con una profonda scollatura sulla schiena. Il compagno ha optato, invece, per un outfit da bagno nelle tonalità dell’azzurro, corredati da occhiali da sole trasparenti.

L’amore tra Diletta Leotta e Lorius Karius

Diletta Leotta e Lorius Karius formano una famiglia perfetta insieme alla loro piccola Aria. I due si mostrano felici sui social e raccontano, spesso, i loro dolci incontri. Anche se vivono lontani, entrambi riescono a ritagliarsi del tempo insieme. Il giocatore di calcio, infatti, è volato di frequente in Italia dalla compagna e dalla sua piccola. A Milano la coppia è stata paparazzata mentre facevano una passeggiata e in Italia è stata festeggiata anche la nascita della piccola Aria, insieme al compleanno della mamma. Allo stesso modo, anche la conduttrice televisiva ha condiviso delle foto da Newcastle, dove vive con il compagno.

Diletta Leotta e Lorius Karius si sono conosciuti nell’autunno del 2022 a Parigi, grazie all’aiuto di Barbara Berlusconi, amica della conduttrice televisiva. Il calciatore ha raccontato che non si aspettava che da quest’incontro fortuito sarebbe arrivato un amore così grande da farlo diventare padre in così poco tempo: “Al nostro primo incontro non pensavo a questo tipo di cose. Sarebbe stato un po’ eccessivo. Ad essere onesto stavo solo cenando, chiacchierando un po’. Mi stavo semplicemente divertendo. Sarebbe esagerato dire che la prima sera potevo immaginare che oggi avremmo avuto un figlio. In quel momento non ci pensavo. Magari adesso possiamo avere uno, due o tre figli. Non penso che dobbiamo già pianificare il futuro“.