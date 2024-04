Diletta Leotta ha scelto tre look dalle tonalità fluo per le sue giornate primaverili

Fonte: IPA Diletta Leotta

Diletta Leotta sta vivendo un momento molto positivo. La conduttrice televisiva, infatti, continua a intrattenere gli appassionati di calcio con le sue interviste a bordo campo, ma Diletta Leotta è anche presente in radio con il suo impegno da conduttrice radiofonica. Anche la vita privata della presentatrice tv va a gonfie vele. L’amore con Loris Karius verrà coronato, a breve, dal matrimonio e la coppia ha già accolto, lo scorso 16 agosto, la nascita della piccola Aria.

Diletta Leotta è anche una vera e propria regina di stile, visto che sceglie, per i suoi appuntamenti televisivi e non, dei look mai banali e che sono, spesso, fonte d’ispirazione per tutte le donne. Con l’arrivo della primavera, la presentatrice tv ha indossato diversi look dalle tonalità fluo.

Diletta Leotta a bordo campo in verde

Diletta Leotta accompagna le domeniche calcistiche degli amanti dello sport italiano. La conduttrice televisiva, infatti, si occupa di intervistare i giocatori a bordo campo. Per le sue apparizioni lavorative e radiofoniche, Diletta Leotta sceglie sempre degli outfit non banali e sorprendenti. Infatti, a volte, la conduttrice televisiva opta per dei working look seducenti, in altre occasioni, invece, la presentatrice punta su un abbigliamento più casual.

Di recente, per il derby Roma-Lazio, Diletta Leotta ha indossato un look molto colorato. La conduttrice televisiva, infatti, ha scelto un completo pantalone e giacca in una tonalità accesa di verde lime. Il look era firmato da Isabelle Blanche e rendeva la presentatrice tv la vera protagonista dello stadio Olimpico. Il blazer presentava una scollatura profonda e un laccio in vita, mentre i pantaloni erano animati da due piccoli spacchi.

Diletta Leotta, seducente in arancione

Diletta Leotta convolerà presto a nozze con il suo Loris Karius. La conduttrice televisiva, infatti, dopo una proposta di matrimonio con tanto di splendido anello, pronuncerà il fatidico Si il prossimo giugno, probabilmente, alle Isole Eolie. In attesa di vederla in abito bianco, Diletta Leotta ha deciso di giocare coi toni fluo, nelle sue ultime scelte di stile. Di recente, infatti, la conduttrice televisiva ha condiviso degli scatti che la ritraggono con un completo seducente in una sfumatura lucente di arancione.

L’outfit scelto da Diletta Leotta era composto da una gonna, che disegnava tutte le sue forme e da una camicetta. I due capi d’abbigliamento esaltavano il corpo mozzafiato della presentatrice tv. La gonna, infatti, era elasticizzata e contornava in modo sapiente le sue curve, scendendo fino a sotto il ginocchio. Il capo d’abbigliamento alternava una striscia arancione a una rossa. Anche la camicia abbinata, sfumava da uno all’altro colore ed era chiusa davanti con un nodo e da un cinturino molto stretto. Nei polsi, il capo d’abbigliamento, era animato da dei fili di stoffa in tinta.

Diletta Leotta, il costume rosa fluo

Diletta Leotta, ultimamente, ama vestirsi di colori fluo. Oltre il verde e l’arancione, la conduttrice televisiva ha scelto anche un look rosa fluo per le sue vacanze pasquali.

Fonte: IPA

Per un bagno in piscina con la piccola Aria, infatti, Diletta Leotta ha indossato un costume intero fucsia con una scritta glitter sul davanti.