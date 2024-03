Diletta Leotta scende in campo per la partita Bologna-Inter con un completo total black pratico ma chic, nel quale domina un dettaglio trasparente ad alta sensualità

Sabato 9 marzo si è giocato il match Bologna-Inter (vinto da quest’ultima) ma, inevitabilmente lo sguardo è caduto su di lei, la regina delle telecronache: Diletta Leotta. Ancora una volta la conduttrice ha accompagnato i tifosi sintonizzati su Dazn nel pre-partita e, senza smentirsi, ha sfoggiato uno dei suoi working look più belli degli ultimi tempi. Stavolta è toccato a un completo total black – del resto, col nero non si sbaglia mai – chic ma pratico e con un dettaglio trasparente che ha fatto la differenza.

Diletta Leotta scende in campo in total black (e non sbaglia)

Come si suol dire, il nero sta bene su tutto e dobbiamo ammettere che su Diletta Leotta sta proprio d’incanto. La conduttrice sportiva ha presentato la partita Bologna-Inter, trasmessa da Dazn nel pomeriggio di sabato 9 marzo, scendendo in campo con un completo che è la perfetta sintesi di comodità ed eleganza.

Sobrietà è la parola d’ordine, a cominciare dai pantaloni dal taglio classico che sono perfetti per qualsiasi working look. Pratici ma anche chic, ma soprattutto versatili e facili da abbinare a qualunque tipo di capo o accessorio. In questo caso la Leotta ha scelto un paio di stivaletti scamosciati (anche questi neri) con un leggero plateau e tacchi alti, che slanciano la silhouette, completando il tutto con un cappotto lungo in stile mannish, con tasche laterali e una fila di bottoni dorati che donano luminosità all’insieme.

Il dettaglio trasparente che fa la differenza

Sobrietà sì, ma senza dimenticare quel tocco sensuale che non guasta mai. In questo Diletta Leotta è una vera maestra e anche stavolta ha dato una svolta a un look che facilmente avrebbe potuto rischiare di apparire monotono e troppo “semplice” con l’aggiunta di un dettaglio trasparente.

Ai pantaloni dal taglio classico ha abbinato, infatti, un top decisamente particolare con maniche lunghe e collo a dolcevita, lungo sui fianchi effetto-blazer con cinturino sottile che segna il punto vita. Ma se basterebbe già questo a rendere la mise interessante, è la trasparenza sul décolleté a lasciare il segno. Un ottimo modo per rendere il look audace ma senza esagerare, in perfetta linea con lo stile dell’insieme.

Le onde morbide che stanno bene a tutte

Mentre attende con grande gioia ed emozione la data delle nozze con Loris Karius che sposerà a giugno, come annunciato in diretta da Antonella Clerici a È quasi mezzogiorno, la Leotta continua a fornirci ottimi consigli di stile anche in fatto di hairstyle. Con le beach waves che stanno bene praticamente a tutte non si può sbagliare: una piega a onde morbide che ben si adatta sia ai tagli più corti che ai capelli lunghi oltre le spalle.

Al momento sembra che la bella conduttrice siciliana stia continuando a far crescere la chioma (chissà, in vista dell’acconciatura da sposa), mantenendo il biondo che da sempre la contraddistingue. Immancabile il make up glam ma minimale, con lo smokey eye ben sfumato che allunga e dona profondità allo sguardo abbinato a un gloss nude. Una splendida mamma in carriera che non rinuncia allo stile.