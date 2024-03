Fonte: IPA, Getty Images Ilary Blasi, Diletta Leotta, Chiara Ferragni

Siamo abituati a vedere le vip sempre perfette e con abiti elegantissimi ma anche in outfit comodi e casual i volti noti dello spettacolo italiano non perdono punti in fascino. Di recente tre mamme amatissime, come Chiara Ferragni, Diletta Leotta e Ilary Blasi hanno scelto il tessuto jeans per passare di momenti spensierati con i loro piccoli. I look indossati dalle tre stelle dei social e della televisione italiana, posso essere d’ispirazione per tutte le donne, che vogliono essere perfette anche in abiti comodi.

Chiara Ferragni, jeans larghi e pancia in vista

Chiara Ferragni sta affrontando una profonda crisi matrimoniale. Lei e il marito Fedez, infatti, stanno vivendo un periodo di incomprensioni e il rapper avrebbe già lasciato la casa coniugale da qualche settimana. Il momento difficile è stato confermato dalla stessa influencer durante un’intervista rilasciata a Che tempo che fa.

Per staccare dai problemi lavorativi e sentimentali l’imprenditrice digitale si è concessa una gita nella natura con i figli Leone e Vittoria, nel corso dell’ultimo weekend. Come raccontato da un post condiviso sul suo account Instagram ufficiale dalla stessa Chiara Ferragni, i tre hanno passato del tempo spensierato in un agriturismo in provincia di Bergamo.

Per accompagnare i piccoli di casa alla scoperta degli animali della fattoria, l’influencer ha indossato un paio di jeans dal taglio largo a vita molto bassa, che lasciavano scoperta la pancia piatta della stella dei social. I pantaloni scelti da Chiara Ferragni presentavano diverse tasche ed erano abbinati a delle scarpe comode nere coi lacci. L’imprenditrice digitale ha scelto di accompagnare il jeans con un maglioncino corto nero dallo scollo profondo e una giacca di pelle in tinta.

Diletta Leotta, i jeans con fiorellini ricamati

Anche Diletta Leotta ha scelto di passare del tempo all’aria aperta con la sua piccola Aria nel corso dell’ultimo weekend. La presentatrice televisiva si è recata nello stesso agriturismo scelto da Chiara Ferragni in occasione dei 7 mesi di sua figlia, nata lo scorso 16 agosto dall’amore con Loris Karius. La coppia presto convolerà a nozze ma i due continuano a vivere in due paesi diversi, visto che il calciatore gioca in Inghilterra, mentre Diletta Leotta segue le partite del campionato di calcio italiano.

Visto che il papà è lontano, per celebrare la piccola Aria, la conduttrice televisiva ha organizzato una gita insieme alla mamma Ofelia Castorina. Per quest’occasione spensierata Diletta Leotta ha indossato un look casual. La presentatrice tv ha optato, infatti, per un paio di jeans stretto in vita e leggermente svasato sulle caviglie, completamente ricamato da margheritine bianche. Diletta Leotta ha abbinato i pantaloni con un maglioncino corto bianco, che lasciava la pancia scoperta, delle scarpe da ginnastica in tina e un giubbotto celeste con righe bianche.

Ilary Blasi, il jeans è gonna

Anche Ilary Blasi ha ceduto al fascino del tessuto jeans per vivere un momento unico con sua figlia Isabel Totti. Nel corso delle ultime ore, infatti, la conduttrice televisiva ha festeggiato gli otto anni della piccola di casa con una festa fantastica total pink. Ilary Blasi per l’occasione ha indossato una gonna di jeans lunga fino ai piedi ma con un profondo spacco sul davanti e chiusa in vita con una cintura di pelle nera.

La presentatrice tv ha abbinato il capo jeans con una maglietta aderente a mezze maniche fucsia, in tema con la festa della figlia, delle scarpe nere e calzini in bella vista bianchi.