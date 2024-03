Fonte: IPA L'influencer e imprenditrice Chiara Ferragni

Non un’intervista come tutte le altre, quella di Chiara Ferragni a Che tempo che fa. A differenza di quanto avvenuto nella sua ultima chiacchierata con la stampa, stavolta il suo volto sarà visibile.

Le sue emozioni trasmesse da una telecamera e, di conseguenza, l’impatto sarà maggiore sul pubblico. Ciò sia in positivo che in negativo. Ha difeso il proprio operato nel corso dell’intervista al Corriere della Sera. Si è detta imperfetta, capace di sbagliare ma, tra le altre cose, dice d’aver scoperto tutto dalle agenzie, così come tutti gli italiani.

Un profondo stato di sconvolgimento, che spiegherebbe i vari differenti approcci avuti sui social. Ciò però contraddice con alcune dinamiche, dall’inchiesta di Selvaggia Lucarelli alla perquisizione degli uffici di due società della Ferragni a luglio 2023.

Chiara Ferragni, messaggio ai fan

Continua ad avere dalla sua parte del pubblico. In tanti reputano infatti esagerata questa azione contro di lei. La celebre influencer e imprenditrice ha chiesto “good vibes” attraverso le proprie storie Instagram, spiegando: “Probabilmente mi impappinerò, parlerò troppo velocemente, balbetterò. Ma sono agitata ed è giusto e normale anche così. Non è un momento facile sotto nessun punto di vista. Tremo di paura, piango e va bene anche così, perché sono io e sono vera. E se stasera non sarà ‘perfetta’ come cerco sempre di essere, amen. La perfezione è un’illusione. Voglio essere me stessa, con tutte le mie fragilità”.

È tornata a parlare in questo periodo, tra un’intervista e l’altra. Ciò che risulta chiaro è la sua voglia di mostrarsi come fallibile. Una donna come tante, che non merita d’essere crocifissa e che accetterà le conseguenze dei propri sbagli, entro certi limiti.

Mesi terribili

Fabio Fazio ha subito voluto mettere in chiaro un concetto. Il suo studio non è un’aula di tribunale e lui non ha come obiettivo quello di condannare qualcuno. Il riferimento va ovviamente al Codacons, che aveva addirittura chiesto di porre delle sue domande.

Riuscire a gestire tutto questo è stato complicato per Chiara Ferragni, che si è vista “accerchiata” in qualche modo: “Nulla ti prepara alla violenza di certi attacchi. Sono giunti da tutte le parti ed è stato difficile in questi ultimi due mesi e mezzo”.

Per lei la data spartiacque è quella del 15 dicembre 2023, quando c’è stata la sentenza dell’Antitrust. Fino a quel momento, spiega, era certa d’aver agito in buona fede. Si è poi resa conto di come qualcosa potesse essere fatto in maniera migliore. Ha scelto di porre l’attenzione su un concetto, quello per il quale alcuni acquirenti hanno frainteso quanto detto e scritto da lei e il suo team.

Una visione che un po’ contrasta con quella che a tratti sembra un’ammissione di colpa. Fazio sceglie di non calcare la mano, come detto in apertura, interrogandosi in maniera quasi ingenua su come un’esperta di comunicazione possa incappare in errori del genere.

Chiara Ferragni allora torna su dei temi già affrontati: accettare il non essere perfetti e l’importanza di pubblicizzare gli atti benefici per generare un effetto di imitazione. Qualcosa di già detto in precedenza.

La separazione da Fedez

Un piccolo riferimento a quello che è il caso gossip dell’anno, senza dubbio. In Italia si parla di poco altro rispetto alla separazione in casa Ferragnez. Fazio cita l’argomento e lei, con sguardo triste, commenta a bassa voce.

Il conduttore si augura che si tratti soltanto di un allontanamento con Fedez, quello tra i celebri coniugi. Lei è restia a far passare il tutto come un non caso o qualcosa di ormai risolto. Non chiude le porte al marito ma commenta così l’espressione allontanamento momentaneo: “Vediamo, non so“. Non si esclude il divorzio, dunque, che alcune fonti danno ormai per certo, parlando anche di studi legali avvisati.

Il padrone di casa si concentra allora su un concetto espresso inizialmente, la difficoltà di considerare l’influencer sincera. In tanti sui social hanno parlato di strategia ben studiata dietro una presunta finta separazione: “Si pensa sempre che un personaggio dietro lo schermo sia artificiale, quindi dietro qualsiasi mossa io faccia si pensa ci sia un pool di esperti e qualcuno che mi consiglia. Io stratega che decido di allontanarmi da mio marito per far credere a questa crisi, quando purtroppo non è così. Mi piacerebbe d’essere una stratega. Sarebbe meglio della realtà delle cose“.

Consapevole d’aver fatto una scelta, condividendo parte della sua vita sui social, ha voluto ringraziare quei fan che la seguono da sempre o quasi. Ormai la comprendono anche solo da una foto priva di post. Li ha ringraziati di cuore per il supporto. Ottenere il rispetto della privacy, accettando questo mondo, è però complesso e lei lo sa bene.

Ha spiegato come con Fedez i contatti non siano stati di colpo cancellati. Sono due persone adulte che si vogliono bene, e soprattutto che hanno una famiglia. Sarebbe stato impensabile voltare le spalle e andarsene di punto in bianco: “Questo è un periodo di crisi e ne abbiamo vissuti anche altri in passato. Questa però è un po’ più forte. Vediamo”.

Una nuova Chiara Ferragni

Ha ripromesso a se stessa di fare le cose diversamente. Da ora in poi non ci saranno più contaminazioni tra operazioni commerciali e benefiche. Il tutto per evitare fraintendimenti, ripete. Al tempo stesso, però, questa storia le ha insegnato dell’altro.

Vuole vivere maggiormente nel presente, perché si è resa conto che la sua costante corsa verso un nuovo obiettivo l’ha privata della gioia di certi frangenti: “Ho trovato spesso più bello il ricordo di un evento, che non il viverlo”.