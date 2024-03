Chiara Ferragni ha scelto un look molto sobrio e minimal per l'intervista a "Che tempo che fa" e ha indossato due ciondoli speciali

Attesa da tantissime persone, seguitissima e chiacchierata: l’intervista di Chiara Ferragni a Che tempo che fa era l’appuntamento da non perdere per molti telespettatori.

Il periodo che sta vivendo l’imprenditrice digitale è difficilissimo e lei non lo ha nascosto: già prima di arrivare ospite nello studio di Fabio Fazio, ha voluto condividere con i suoi follower l’agitazione. Poi, durante l’intervista, ha parlato della sentenza dell’Antitrust e anche degli scossoni che sta vivendo sul piano privato: la crisi con il marito Fedez c’è e neppure quella viene taciuta.

Ma, oltre alle parole, occhi puntati anche sull’aspetto di Chiara Ferragni: del resto l’imprenditrice digitale ha fatto della moda il terreno più fertile del suo successo; quindi, ogni sua scelta è stata analizzata nel dettaglio. Compresa quella dei gioielli, con due ciondoli che celano un significato segreto, ma importantissimo.

Chiara Ferragni, i ciondoli hanno un significato segreto (e speciale)

Avere accanto gli affetti in un momento difficile e doloroso è fondamentale. E lo sa bene Chiara Ferragni che sta vivendo forse quello più complicato dall’inizio della sua carriera. Non solo deve affrontare la decisione dell’Antitrust del 15 dicembre 2023, ma anche l’allontanamento dal marito Fedez.

Ed è per questo che non stupisce che, durante l’intervista rilasciata a Fabio Fazio nello studio di Che tempo che fa, abbia voluto portare con sé il simbolo dei suoi affetti più grandi.

Non potevano passare inosservati, infatti, i due ciondoli appesi a una catenina che l’imprenditrice digitale indossava al collo. Una sorta di amuleto per affrontare con coraggio, ma anche senza nascondere le proprie emozioni e fragilità, la sua presenza in televisione.

Fonte: IPA

Realizzati da Merù Gioielli, brand di cui Chiara in passato ha già sfoggiato altri preziosi, a osservarli con attenzione si nota che si tratta di due angeli, uno azzurro e uno rosa, e sembrano proprio essere un riferimento ai figli Leone e Vittoria. Un pensiero speciale, per farsi forza nell’affrontare le sue paure, quelle che aveva anche rivelato in alcune storie Instagram in attesa di essere in televisione: “Probabilmente mi impappinerò, parlerò troppo velocemente, balbetterò. Ma sono agitata ed è giusto e normale anche così. Non è un momento facile sotto nessun punto di vista. Tremo di paura, piango e va bene anche così, perché sono io e sono vera. E se stasera non sarà ‘perfetta’ come cerco sempre di essere, amen. La perfezione è un’illusione. Voglio essere me stessa, con tutte le mie fragilità”, aveva spiegato.

E l’emozione c’era, visibile, ma anche comprensibile: mentre la tempesta infuria intorno a lei, in fondo, ha dovuto raccontare sé stessa.

Chi c’era con Chiara a Che tempo che fa

Se i figli erano con lei grazie ai due ciondoli portati vicino al cuore, insieme a Chiara nello studio di Che tempo che fa c’erano mamma Marina Di Guardo e le sorelle Francesca e Valentina. Quest’ultima arrivata direttamente da Parigi, dove è impegnata con la Fashion Week.

Tutte e tre hanno voluto sostenere Chiara in un momento così difficile, come avevano già fatto in passato: unite sempre e in ogni occasione importante (bella o brutta che sia) della loro vita.

Il look scelto da Chiara Ferragni

Il discusso video condiviso su Instagram, dopo la data spartiacque del 15 dicembre, era stato analizzato nel dettaglio, colori e look compresi. E non stupisce che sia accaduta la medesima cosa con ciò che Chiara Ferragni ha indossato per l’ospitata da Fazio.

Parola d’ordine essenziale. L’influencer e imprenditrice digitale per l’intervista televisiva ha optato per un outfit sobrio e minimal: giacca, pantaloni e scarpe total black, trucco leggero e capelli lasciati sciolti e leggermente mossi.