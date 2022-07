Chiara Ferragni su TikTok: il significato nascosto dei nomi di Vittoria e Leone

Dopo che li ha scelti come nomi dei suoi figli, sono diventati tra quelli più di moda degli ultimi anni. Del resto non stupisce: è difficile che qualcosa passi inosservato o non diventi il top del momento. Può essere qualcosa di legato alla moda, oppure al make up, ma anche ai figli. Così Leone e Vittoria sono diventati tra i nomi più gettonati. E ora Chiara Ferragni ha voluto raccontarne il significato nascosto su TikTok.

Chiara Ferragni, il significato dei nomi di Vittoria e Leone

Chiara Ferragni interagisce moltissimo con il suo pubblico e lo fa utilizzando i social, in particolare Instagram e TikTok. Ed è proprio attraverso il suo profilo sulla piattaforma social di video, dove spesso pubblica reaction a frame in cui viene citata, che ha risposto ad alcune domande dei suoi follower. Tra queste anche il perché della scelta dei nomi dei due figli: Leone e Vittoria.

L’interesse per i bambini dei Ferragnez è altissimo, perché ormai sono diventati delle vere e proprie star del web con la loro simpatia e la genuinità.

“Perché avete scelto il nome di Leone?” le ha chiesto un’utente di TikTok. Chiara ha spiegato il significato nascosto dietro quella decisione: “Perché era da sempre uno dei miei nomi preferiti da maschio – ha detto, per poi proseguire – sono ossessionata dal Re Leone e, una settimana prima del nostro primo appuntamento, mio e di Fede, avevo fatto un’estate completamente single senza frequentare nessuno e mi ero fatta questo tatuaggio”. Chiara nel breve video ha mostrato il disegno che raffigura un leone e una leonessa: “Che per me era il simbolo dell’amore”.

Poi ha spiegato: “Io mi sentivo un po’ una leonessa che voleva trovare il suo leone quindi quando poi ho conosciuto Fede, e ci siamo frequentati, questo tatuaggio ha avuto ancora più significato perché rappresentava il nostro amore. Quindi il primo frutto del nostro amore che era Leo, lo volevo chiamare Leone: anche a Fede è piaciuto”.

Così come ha spiegato le ragioni della scelta del nome del primogenito, ha svelato – sempre rispondendo a una domanda – il perché di quello della piccola Vittoria.

“Il nome Vittoria mi è sempre piaciuto: è sempre stato uno dei miei nomi preferiti e quindi era la mia prima scelta quando ho scoperto di essere incinta di una femmina – ha raccontato l’imprenditrice – E mi è sempre piaciuto anche il soprannome Vitto, mi è sempre piaciuta l’idea di chiamarla la Vitto perché era un po’ maschile, un po’ femminile: mi è sempre piaciuto questo mix”.

Chiara ha proseguito aggiungendo: “In più lei è stata veramente un simbolo di vittoria su tante cose in un certo periodo della nostra vita e quindi, per questo, Vittoria”.

Chiara Ferragni detta la moda e trasforma l’estate nella stagione più sensuale

Creare tendenza significa farlo con tutto. E Chiara Ferragni ormai lo fa con ogni cosa dai suoi prodotti a quelli per cui collabora.

A partire, ovviamente, con la moda: i suoi outfit estivi sono indimenticabili e hanno trasformato l’estate nella stagione più sensuale. Provocanti e provocatori, gli scatti che pubblica su Instagram la ritraggono libera e felice, oltre che in ottima forma. Dalla vacanza in Grecia in assoluta libertà, alle scelte di stile pazzesche per la Paris Fashion Week: il risultato è che ogni cosa che indossa diventa di tendenza.

Sicuramente c’è anche molto attesa di vederla sul palco di Sanremo, e siamo certi che ogni look verrà scandagliato e copiato, dove affiancherà Amadeus per due serate: la prima e la finale.

