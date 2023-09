Chiara Ferragni e Fedez, le emozioni del primo giorno di scuola di Leone e Vittoria

Fonte: IPA Chiara Ferragni osa con spacchi e trasparenze: l’abito rosso fuoco è da sogno

Chiara Ferragni e Fedez sono soliti condividere con i loro followers la loro vita privata e lavorativa. Nei post social dei due volti noti, infatti, si possono trovare contenuti che riguardano il loro lavoro, ma spesso, anche semplici momenti di vita quotidiana. Molto amati dai loro followers sono i contenuti che vedono protagonisti i due figli della coppia: Leone Lucia Ferragni e Vittoria Lucia Ferragni. I due piccoli di casa, recentemente, sono stati nuovamente al centro di alcuni contenuti social dei genitori. Infatti sia Chiara Ferragni che Fedez hanno voluto condividere degli scatti e dei video del primo giorno di scuola dei loro figli.

Leone e Vittoria Lucia Ferragni: gli scatti del primo giorno di scuola

Chiara Ferragni e Fedez hanno recentemente festeggiato un anniversario speciale. La coppia, infatti, ha celebrato il quinto anniversario di matrimonio, malgrado le ricorrenti voci di crisi e la forte lite avuta dalla coppia al Festival di Sanremo, che sarà protagonista della nuova stagione della loro serie televisiva I Ferragnez.

Sia l’influencer che il cantante hanno condiviso di recente dei contenuti social con protagonisti i loro bambini, Leone Lucia Ferragni e Vittoria Lucia Ferragni. I due piccoli, infatti, hanno cominciato la scuola e sono stati accompagnati dai genitori per il primo giorno di studi. Per Leone Lucia Ferragni si tratta del primo anno di scuola elementare, mentre la piccola di casa ha debuttato all’asilo, come raccontato dalla stessa influencer: “Il primo giorno di scuola elementare di Leo e il primo giorno di asilo di Vittoria. È stata una mattinata emozionante”.

Chiara Ferragni ha condiviso dei teneri scatti dei due bimbi con lei e Fedez, pronti a lasciare la loro casa per recarsi a scuola. Entrambi i bambini indossavano la divisa della prestigiosa scuola, scelta per loro dai genitori. In particolare, il piccolo Leone Lucia Ferragni portava un pantaloncino blu e la polo bianca della scuola, Vittoria Lucia Ferragni, invece, si è presentata in classe con un abitino blu smanicato e una camicia bianca.

Chiara Ferragni e Fedez: la costosa retta della scuola dei figli

Chiara Ferragni e Fedez hanno accompagnato i loro figli per il primo giorno di scuola. Si tratta della prima volta in cui entrambi i bambini sono protagonisti di quest’importante giorno, visto che per Vittoria Lucia Ferragni questo è il primissimo giorno di asilo. Nei video postati dalla coppia, i due bimbi e i genitori incrociano le loro mani prima d’uscire dalla porta. Chiara Ferragni ha postato anche un dolce video dei piccoli nel corridoio della scuola. La piccola di casa, nel filmato, è ritratta con le mani sugli spallacci dello zaino. Atteggiamento che ha fatto sorridere la mamma: “Ti stanno comunque su amore anche se non lo tieni”.

I due bambini di Chiara Ferragni e Fedez frequenterebbero entrambi la Saint Louis School di Milano. Si tratta di un istituto bilingue che ospita allievi dalla materna alla secondaria. La retta annuale della scuola sarebbe da capogiro, come riportato da Il Corriere dello Sport. Per la scuola materna i costi annuali sarebbero di 11.370 euro, mentre l’istruzione di Leone Lucia Ferragni sarebbe ancora più costosa. La mensa avrebbe un costo a parte di 1300 euro a bambino.