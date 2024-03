Fonte: IPA Fedez

“Esattamente due anni fa mi operavo di tumore al pancreas”. Un post per ricordare uno dei giorni più difficili della sua vita: così Fedez ha ripercorso la paura e i timori di quei momenti. All’interno del carosello su Instagram, è presente anche una “to do list”, da completare. Nessun riferimento a Chiara Ferragni, che è stata sempre al suo fianco. Una scelta che probabilmente deriva dalle presunte diffide: gli “ex” coniugi, al momento, non si starebbero più parlando, tanto che per il compleanno del figlio Leone non si sono rivolti la parola.

Fedez ricorda il tumore al pancreas: il post su Instagram

Sono trascorsi due anni dall’operazione di Fedez: due anni da quando ha condiviso la diagnosi di tumore al pancreas. Oggi, Federico Lucia si è ripreso: “La vita è bella”, ha scritto su Instagram, condividendo un carosello di scatti dove si mostra con la cicatrice dell’operazione coperta dalle garze. Una foto salta subito all’occhio, un foglio di carta con data 22 marzo 2022: “I prossimi 5 anni di Fede”.

Una lista di speranze, di desideri, di sogni. Come un concerto in Duomo nel 2022, una vacanza a Vegas. O ancora San Siro da solo con il pubblico, vincere Sanremo/Eurovision/Grammy. E poi una speranza intima: “Possedere un altro figlio”. Al di là del termine “possedere”, per cui Fedez è stato ampiamente criticato, all’interno del post pesa un’assenza. Quella di Chiara Ferragni, che in quel momento gli è stata vicina ogni secondo, senza mai lasciare il suo fianco. C’è chi scrive “manca la tua spalla, la persona che ti è stata accanto con amore e tanto dolore“. O ancora: “Sbaglio o Chiara c’è stata per te in questo momento?”.

Oggi, il tumore al pancreas è un ricordo. “Il mio mantra è uno: vivere abbastanza per essere ricordato dai miei figli. Lo so, è un mantra un po’ triste, ma è l’unica cosa veramente importante per me. La vera paura è che mi possa venire una recidiva. Però non dovrebbe succedere. E non succederà”, aveva raccontato a Vanity Fair nel 2022.

Fedez e Chiara Ferragni non si parlano

Non è difficile comprendere il motivo per cui la Ferragni non è stata inclusa nel post, sebbene la sua assenza, in effetti, pesi. Stando alle ultime indiscrezioni, Chiara Ferragni e Fedez non si parlano, anzi: per il compleanno del figlio Leone, il loro primogenito, hanno evitato di incontrarsi, e persino di incrociare gli sguardi. Dunque, è calato il gelo tra loro: da qualche settimana, del resto, sui profili di ambedue gli ex (ormai è lecito chiamarli così) non si vedono più i bambini in volto. Una scelta che deriva dalla richiesta di Fedez di proteggere Leone e Vittoria.

Dopo il Pandoro-Gate, tra i Ferragnez nulla è stato più come prima. Dissapori, litigi sui presunti tradimenti, gelosie. Tutto ha portato a un inevitabile allontanamento: in prima battuta, l’ex coppia è stata accusata di “fingere”, per distogliere l’attenzione della stampa dall’accusa di truffa aggravata nei confronti della Ferragni. Ma, dall’evolversi della vicenda, la crisi è sempre più evidente. E un “ritorno” appare davvero lontano, se non impossibile. Ma mai dire mai.