Fonte: IPA Chiara Ferragni e Fedez

Sulla crisi tra Chiara Ferragni e Fedez si è scritto di tutto, forse più del dovuto. Una coppia che ha saputo costruirsi un’immagine – sempre insieme, vicini ai figli, anche e soprattutto nelle difficoltà, come quando Federico Lucia è stato ricoverato in ospedale – che ora si è sgretolata come cenere. Sono ben poche le conferme, tante le indiscrezioni, come quella del bacio a Parigi, che però potrebbe essere l’ennesimo tradimento di una lunga fila.

Chiara Ferragni e Fedez, tra gelosie e tradimenti: quanto c’è di vero

La Caduta della Casa dei Ferragnez, dopo quanto accaduto con il Pandoro-Gate, non è tardata ad arrivare. C’è chi dice che sia una rottura costruita a tavolino, che ambedue stiano fingendo per deviare l’attenzione dall’accusa di truffa aggravata che pende sul capo della Ferragni. Ma tra Chiara Ferragni e Fedez, almeno per il momento, sembra che il sereno faticherà a tornare. Stando all’ultima notizia lanciata da Dagospia, la “ditta Ferragnez” è scoppiata dopo un “durissimo litigio. Una parola tira una parolaccia, finché si è arrivati a un classico di ogni fine matrimonio: il rinfaccio di gelosie e tradimenti“.

Ad aver lanciato per primo, del resto, l’addio della coppia è sempre stato il portale di Roberto D’Agostino. Una domenica di febbraio, si presume dopo l’ennesima lite, Fedez è uscito di casa e non è più tornato. Ovviamente, l’ipotesi tradimento è stata tra le prime a serpeggiare, avvalorata anche da Paolo Giordano a Mattino5. “Si dice sempre che siano stati beccati dei messaggi che Fedez ha ricevuto. Un po’ strani, equivocabili, diciamo”.

Il bacio a Parigi

“Non voglio fare la lotta nel fango”. Sono queste le parole di Fedez affidate a Striscia la Notizia, dopo aver ricevuto il suo 12esimo Tapiro d’Oro. Ma non solo, perché ha anche risposto al gossip lanciato da Elisa De Panicis, l’influencer che ha raccontato di aver visto il rapper baciare una donna a Parigi. La risposta, anche in questo caso, non si è fatta attendere: “Tu hai visto dei video o delle foto? Sai che quella influencer usciva con una canzone a mezzanotte dello stesso giorno?”.

Per chiarezza, sia la Ferragni quanto Fedez hanno parlato di un “momento difficile”, ma non hanno mai confermato la rottura, tanto che Chiara ha indossato la fede fino alla scorsa settimana. E ancora ai microfoni di Striscia, è stato piuttosto diretto: “Ognuno può pensare quello che vuole, io ho due fantastici bambini che sono la mia priorità, non voglio fare la lotta nel fango”.

“Si è arrivati a un classico pippone di ogni matrimonio che si rispetti”, ha aggiunto Dagospia. “I sospetti, la gelosia, l’ossessione dei sedicenti tradimenti. Quando si aprono gli armadi di casa, si sa, gli scheletri non mancano mai”. C’è chi sostiene che la spaccatura sia arrivata praticamente dopo Sanremo, il bacio con Rosa Chemical sul palco. Poi, per un po’, la crisi è rientrata, fino a quando, forse, le divergenze stavano iniziando a essere troppe. Intanto, sebbene la presenza nella nuova stagione di Belve, sembra proprio che Fedez non aggiungerà dettagli eclatanti sulla crisi con Chiara.