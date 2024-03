Fedez, penultima puntata di Muschio Selvaggio: di cosa parla

Fonte: Getty Images Fedez

Dall’arrivo della notizia della battaglia legale tra Fedez e Luis Sal, in molti si sono chiesti quale sarebbe stato il futuro di Muschio Selvaggio, il podcast fondato e condotto, per qualche tempo, dai due ex amici e colleghi. Una risposta che non è tardata ad arrivare: il podcast resterà attivo ancora per due puntate, per poi prendersi una pausa con l’obiettivo di capire quali saranno le sue sorti. Ecco di cosa parlerà la penultima puntata di Muschio Selvaggio.

“Muschio Selvaggio”, di cosa parla la penultima puntata

Condotto ancora una volta da Fedez e Mr Marra, la prossima puntata di Muschio Selvaggio è attesissima: sicuramente per i temi che nell’ultimo periodo hanno tenuto incollato il suo seguito, ma anche per via della sua vicinissima chiusura. La puntata pubblicata il 18 marzo sarà infatti la penultima.

Questa volta Fedez e Mr Marra proverranno a fare luce su due casi di true crime molto conosciuti: quella del serial killer Zodiac e del mostro di Firenze, un assassino seriale autore di sette duplici omicidi commessi fra il 1974 e il 1985. La domanda principale sarà se i due sono la stessa persona. A parlarne insieme ai conduttori, due esperti della tematica: Valeria Vecchione e Daniele Trincheri.

I due hanno legato le loro vite e conoscenze per sviluppare la teoria dell’acqua. Durante le ricerche, Valeria si è imbattuta nell’unica traccia lasciata volontariamente dal mostro di Firenze: una sua lettera inviata nel 1985 dopo il suo ultimo omicidio insieme a un lembo di seno della vittima. Valeria, dopo due anni di indagini, scopre qual è il periodico da cui sono stati presi i ritagli per comporre la busta. È così che, nel 2020, la studiosa entra in contatto con Daniele Trincheri, uno ricercatore del caso Zodiac, convinto che ci possa essere un legame tra i due casi.

Il futuro di “Muschio Selvaggio”

Sarà quindi una puntata incentrata sul true crime e sulle teorie che vorticano intorno a due serial killer conosciutissimi quella che precede il finale di Muschio Selvaggio. Una tematica che, chi conosce bene Fedez, sa essere una delle “passioni” del rapper. Non a caso, tra i possibili progetti futuri del cantante potrebbe esserci una serie di podcast proprio riguardanti il true crime.

Molto meno chiaro, invece, il futuro di quello che è stato il progetto fondato da lui e Luis Sal. Dopo il litigio tra i due, infatti, il programma ha continuato a macinare successo grazie al supporto di Mr Marra, co-conduttore insieme al rapper che ha preso il posto di Luis.

A seguito della battaglia legale non ancora chiara tra i due primi conduttori, però, ora il podcast pare essere arrivato a una necessaria battuta d’arresto. Lo ha raccontato proprio Fedez, insieme a Mr Marra, durante uno degli ultimi episodi: “La situazione attualmente è in una fase di stallo. I soldi stanno letteralmente finendo. Da 10 mesi lavoriamo a questo podcast senza poter costruire quello che abbiamo in mente di fare. La situazione è parecchio complessa e viste le ultime vicissitudini non reputiamo più andare avanti perché non avrebbe senso continuare così. Sta diventando una situazione insostenibile per tutti lavorativamente parlando”.

Una scelta che, però, in futuro potrebbe evolversi diversamente, almeno secondo la volontà dei due attuali conduttori: “Noi vorremmo assolutamente portare avanti questo podcast, tanto che io personalmente sono disposto a pagare la parte di podcast che non è mia, anche di più di quello che è il valore attuale”