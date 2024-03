Fedez si ferma con Muschio Selvaggio: “Situazione insostenibile”

Fonte: IPA Fedez

Domani 11 marzo 2024, come di consueto, è in arrivo una nuova puntata di Muschio Selvaggio. Una delle ultime, in quanto il podcast di Fedez e Luis Sal è destinato a un momento di stop, come anticipato dai conduttori, Fedez e Mr Marra, nelle anticipazioni. “Parleremo anche del futuro del podcast”, spiega il rapper su Instagram. Una decisione che non sorprende, soprattutto dopo le ultime vicissitudini legate al podcast, una controversia che vede Fedez contro Luis Sal, co-fondatore e co-conduttore fino al 2023.

Fedez si ferma con Muschio Selvaggio: la scelta dopo le controversie

Muschio Selvaggio si ferma: è ufficiale. Ad annunciarlo, tramite l’anteprima dell’Ansa, sono stati gli stessi conduttori del podcast, ovvero Fedez e Davide Marra (noto come Mr Marra), che nella puntata dell’11 marzo 2024 ufficializzano la scelta di andare avanti per tre puntate e poi mettere in stop il podcast. Le puntate sono già registrate, e al momento non sono stati forniti ulteriori dettagli in merito, soprattutto legati alle questioni legali.

“Viste le ultime vicissitudini non reputiamo opportuno andare avanti così, non avrebbe senso perché sta diventando una situazione insostenibile lavorativamente parlando per tutti”, spiega Fedez, aggiungendo: “Noi vorremmo assolutamente portare avanti questo podcast”. Una scelta che immaginiamo sofferta, soprattutto perché il podcast ha avuto un enorme successo fin dagli inizi: ricordiamo che nel 2023 è diventato una sorta di “costola” del Festival di Sanremo 2023, quando Chiara Ferragni ha co-condotto la prima e l’ultima puntata al fianco di Amadeus.

Alle parole di Fedez si sono aggiunte anche quelle di Mr Marra: “Attenderemo le decisioni dell’altra parte e dei giudici dato che, contrariamente a quanto avete letto, la questione non è assolutamente risolta. (…) O lo portiamo avanti noi come abbiamo fatto in questi 10 mesi oppure lasciamo e poi chi lo sa, magari ci vedremo da qualche altra parte”.

Muschio Selvaggio al centro di una controversia legale

Il podcast, nato nel 2020 dalla collaborazione tra Fedez e Luis Sal, è oggi al centro di una controversia legale. Stando alla nota stampa condivisa dall’entourage di Sal, il tribunale di Milano “ha integralmente accolto il ricorso per sequestro giudiziario delle quote di Doom s.r.l. dalla Muschio Selvaggio s.r.l., promosso dall’avvocato Nicolò Ferrarini di Modena per conto della Luisolve s.r.l, società di Luis Sal”.

A poche ore dalla notizia, però, Fedez ha tenuto a specificare la sua versione su Instagram, spiegando che l’ordinanza emessa è di natura cautelare. Inoltre, ha sottolineato che “la causa che deciderà sul merito della vicenda non è ancora iniziata”. Nel corso degli anni il podcast ha raggiunto milioni di visualizzazioni, divenendo un punto di riferimento per i giovani: spesso sono state trattate tematiche attuali con un linguaggio fresco e immediato, di facile comprensione a tutti. Questo non è decisamente il periodo migliore per il rapper, che così perde un altro tassello fisso della sua vita: dopo la conferma della crisi con Chiara Ferragni, al momento si è trasferito in un attico sui Navigli. Lei è volata a New York, lontana da lui: un momento difficoltoso dopo il Pandoro-Gate che ha scosso profondamente la vita della coppia.