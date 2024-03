Fedez replica all’intervista di Chiara Ferragni a Che tempo che fa

Fedez su Canale5, Chiara Ferragni sul NOVE. La crisi dei Ferragnez si sta consumando tra social e tv e – nonostante nessuno dei due diretti interessati sembra avere troppa voglia di parlare – continuano a pullulare dichiarazioni in ogni angolo e in particolare sulla rottura del loro matrimonio, che ha momentaneamente messo in ombra i guai giudiziari che l’imprenditrice digitale deve affrontare a seguito dello scandalo per il pandoro griffato. Lei è stata ospite di Fabio Fazio, per un’intervista unica nel suo genere con poche domande e nessuna novità, mentre lui finge di scansare i microfoni di Pomeriggio Cinque ai quali si concede praticamente ogni giorno.

Fedez replica all’intervista di Chiara Ferragni

Per Michel Dessì è diventata una missione. Il giornalista di Pomeriggio Cinque è infatti solito trovarsi nei pressi dell’abitazione di Fedez per porgergli alcune domande, vista la situazione, ma quasi mai riesce a ricevere le giuste risposte. O almeno, quelle che vorrebbe. L’occasione si è ripresentata dopo la lunga chiacchierata di Chiara Ferragni a Che tempo che fa con Fabio Fazio in cui è stata bene attenta a non parlare di divorzio. Una crisi forte, più seria di quelle che li hanno divisi in passato, ma di separazione ancora non si può parlare.

Federico Lucia non risponde a una sola parola ma invita i telespettatori a occuparsi d’altro, come fece ai tempi dello scontro con Myrta Merlino alla quale pareva suggerire di impiegare i suoi giornalisti su altri fronti: “Io mi pongo un quesito: se applicassero la lente d’ingrandimento che stanno ponendo su di me su cose più importanti, saremmo un paese migliore”, dice il rapper, ormai abituato alle incursioni della stampa incuriosita dalla sua situazione familiare. Come molte altre persone, peraltro, e non solo i tanti follower che frequentano i loro profili social.

Infine, la conferma di quello che tutti sospettavamo: “Io della mia vita pubblico quello che voglio e nascondo quello che voglio. Se decido di avere privacy in questo momento, posso chiedere di avere privacy”. Insomma, accendo e spengo quando voglio, proprio come fa e faceva sua moglie. Ci invita poi a pensare ad altro, come collezionare preziose card: “Io spero che la gente si appassioni a qualcosa di più divertente. Io per esempio colleziono carte dei Pokemon”.

Le parole di Chiara Ferragni

Ne frattempo, Fedez sembra tutt’altro che disposto a rinunciare alla sua vita e manda messaggi cifrati alla moglie, mentre lei rassicura tutti sul fatto che sì, è tutto vero. “Niente è finto. Non è exit strategy, anzi è abbastanza offensivo che le persone pensino questo. Le cose che scrivono non sono vere”, aveva detto a Pomeriggio Cinque, smentendo una volta per tutte le voci secondo le quali avrebbero inscenato la separazione per spostare l’attenzione dal caso Balocco.

Di certo, solo il tempo sarà capace di darci delle risposte. Hanno però iniziato a vivere separati e, mentre lei prova a consolarsi nel grande attico che hanno costruito a Milano City Life, lui è tornato con grande emozione nei luoghi della sua infanzia. A Rozzano, per essere precisi, dove vivono ancora i suoi genitori Franco e Tatiana, sempre al suo fianco nei momenti più difficili.